Katilin etekli resimleri çıktı! CHP’nin arzuladığı gençlik!

Sebahattin Ayan İstanbul

İktidara geldiklerinde Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının adını değiştirerek “Kadın ve Cinsiyet Eşitliği Bakanlığı” olarak değiştireceklerini beyan eden, cinsiyet değişikliğine kanuni güvence vereceklerini seçim vaadi olarak ilan eden ve gerçekleştirdikleri 39’uncu olağan kurultayda yeni parti programı taslağına “toplumsal cinsiyet” başlığını koyan CHP ve malum zihniyetin arkasında durduğu sapkın akımlar çocuklarımı zehirlemeye devam ediyor. Son olarak Kahramanmaraş’ta Ayser Çalık Ortaokulu’nda biri öğretmen 9 kişiyi öldüren ve 13 öğrencimizi yaralayan 8’inci sınıfı öğrencisi saldırgan İsa Aras Mersinli’nin kendisini “kız-trans” olarak tanıttığı, kadın kıyafetleri giyerek videolar çektiği ve poliamor (grup eşli) olduğu iddia edildi. Dijital platform Discord üzerinden saldırı planlarını paylaşan cani Mersinli’nin, poliamor zihniyetinde olması Allah’ın lanetlediği eşcinsel sapkınlığın insanları nasıl uçuruma sürüklediğini bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan Kanada’nın Britanya Kolombiyası’ndaki Tumbler Ridge kentinde 18 yaşındaki Jesse Strang adlı sapkın trans Tumbler Ridge Ortaokulu’nda ve bir eve silahlı saldırı düzenlemiş 10 kişi hayatını kaybederken 27 kişide yaralanmıştı.

TERÖR ÖRGÜTÜ GİBİLER

Faillerin profiline dikkat çeken Milli Strateji Platformu Başkanı Özlem Doğan, şunları söyledi: “Kahramanmaraş saldırısının 14 yaşındaki failinin LGBT bireyleri taklit ettiği video ortaya çıktı. Yıllarca ifade ettik; LGBT bir terör örgütüdür bu fenomenler teröristtir. Bu sapkın oluşum acilen yasaklanmalı. Daha önce Kanada’da da LGBT’li bir şahıs okul basıp öğrencileri öldürmüştü. Toplumları cinnete sürükleyen şiddet içerikli oyunlar, gündüz kuşağı, uyuşturucuya özendiren rap şarkıları, mafya dizileri tıpkı LGBT gibi kendilerini tasarlayıp ortaya çıkaran küresel terör gücüne hizmet ediyor. Eğer bu yozlaşma araçlarına dur demezsek tüm değerlerini yitirmiş bir toplum olarak çöküşe geçeceğiz ve nüfus düşüşümüz tarihe karışmamıza sebep olacak.”