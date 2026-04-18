Fenerbahçe Başkanı Saran umut aşıladı! ‘Tam bitti derken size yeni bir verir’

Fenerbahçe Kulübü Olağan Yüksek Divan Kurulu Toplantısı, Kalamış’ta bulunan Faruk Ilgaz Tesisleri’nde gerçekleşti.

Toplantının sonunda Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran, açıklamalarda bulundu.

Dün gece Çaykur Rizespor ile 2-2 berabere kalınmasının morallerini bozduğunu ancak hala 4 maç olduğunu ve takıma inandığını belirten Sadettin Saran, şu ifadeleri kullandı:

“Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki elim olaylarda hayatlarını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, ailelerine ve milletimize baş sağlığı diliyorum. Devletimiz bir daha olmaması için gereken adımları atacaktır. Adı Fenerbahçe'yle özdeşleşmiş Serkan Acar'ı da rahmetle anıyorum. Bugün burada görüşlerini paylaşan, eleştirilerini ve önerilerini dile getiren tüm divan kurulu üyelerimize teşekkürlerimi iletiyorum. Bugün burada yapılan tüm değerlendirmeler bizim için kıymetli. İçinde olduğumuz dönem bizi doğal olarak sahaya, mücadeleye ve sezonun son virajına getiriyor. Yarıştığımız tüm kulvarlarda artık sonuçları göreceğimiz kritik bir döneme gelmiş oluyoruz. Fenerbahçe Medicana takımımız Perşembe günü ortaya koyduğu inanç, karakter ve mücadeleyle final serisini son maça taşıdı. Son maçta da aynı inanç ve kararlılıkla olacaklarını inancım tam. Fenerbahçe Opet ise EuroLeague’de 3’üncü kez Avrupa’nın zirvesine çıkmak için sahaya çıkacak. Bu kulübün geleneğine yakışır şekilde o kupayı ülkeye getireceğine eminim. Yarın oynanacak iki finalde takımlarımıza başarılar diliyorum. Sezon başından bu yana her branşta çubukluyu taşıyan, mücadele eden sporcularımıza, teknik ekiplere ve emeği geçen tüm herkese teşekkür ediyorum. Sezon boyunca birlikte sevindik, kupalar kazandık, gururlandık, yeri geldi kaybettik ve birlikte üzüldük ama hiçbir zaman mücadeleden vazgeçemedik, vazgeçmeyiz de. Verdiğimiz emeklerin karşılığını alma dönemine geldik. Sezonun geri kalan kısmında başarılar diliyorum. Tüm sporcularımız sonuna kadar mücadele etmeye devam edecek. Bu mücadelenin en çok hissedildiği yerlerden biri de tabii ki futbol. Buraya gelirken hepimizin aklında ve kalbinde aynı şey vardı. Dün sahada bizi çok üzen bir sonuç yaşadık. Uzun süre stattan çıkamadık ve uyuyamadık. Stadımızı dolduran on binlerce taraftarımız ve milyonlarca Fenerbahçeli eminim ki bu geceyi uykusuz geçirdi. Aynı bizim gibi. Umutlandığımız, yaklaştığımız, elimizin ucuna kadar geldiğini hissettiğimiz bir anın hayal kırıklığını yaşıyoruz. Bu duyguyu tarif etmek kolay değil. İnsan böyle günleri kolay atlatamıyor. Açık konuşmak gerekirse bu camia bunu ilk kez yaşamıyor. Dün dünde kaldı. Bugün kafamızı kaldırmak zorundayız. Önümüzde oynanacak 4 maç var. Bu yarış bitmedi. Çıkıp yeniden başlama zamanı. Aynı inanç, aynı umut ve hatta daha kararlı şekilde. Aranızda ‘Hala ne umudundan bahsediyorsun’ diyenler olabilir. Bu duygunun ne kadar gerçek olduğunu biliyorum. Yerinizde olsam ben de aynı şekilde düşünürüm. Biz bu inancı sadece bugün değil en zor zamanlarda da yaşadık. Puan farkı 7’yken de aynı yerdeydik. Dün maç öncesi de aynı yerdeydik, bugün de aynı yerdeyiz. Bu takım düştüğümüz anlarda bize kalkmayı öğretti. Bundan 1 ay önce aynı şampiyonluk hayalleri kurduran takım 12 bin taraftar ile maça çıktı. Dün ise o stat kapasitesinin iki katına çıksaydı yine dolardı. Futbol böyle bir şey. Tam bitti dediğiniz anda size yeniden bir fırsat verir. Bütün bir sezon boyunca bitti bu dedirten de şampiyonluk hayali kurdurtan takım da aynı takım”

‘SON MAÇIN SON DÜDÜĞÜNE KADAR MÜCADELEYİ SÜRDÜRECEĞİZ’

Federasyona ve MHK’nın açıklama yapması gerektiğini ve son düdüğe kadar mücadeleyi sürdüreceklerini aktaran Saran, “Dün akşam hepimizin gözü önünde yaşanan gol pozisyonu. Gol pozisyonu öncesinde faulle uzaktan, yakından alakası olmayan pozisyona faul kararı verildiğini gördük. Kırmızı kart verilmesi gerekirken... VAR’ın devreye girmesi gereken anda devreye girmediğini gördük. O pozisyonun sonunda gelen golle çok ağır bir bedel ödedik. Bu ligde adalet herkes için eşit mi yoksa Fenerbahçe bu ligin sadece seyir zevkini artıran bir unsur mu? Kimsenin alın terinin yok sayılmasına müsaade edemeyiz. Bu süreçte ne sustuk ne bir adım geride durduk. Her maçtan sonra konuştuk. Her hatanın gereken yerlere hesabını sorduk. Düne kadar oyuncularımızın bizi şampiyon yapmazlar duygusuna girmesine asla izin vermedik. Daha önce bu duygu onlara kaybettirildi. Biliyoruz ki o andan itibaren sadece sahada rakiple değil kendi inancınla da mücadele etmek zorunda kalırsın. Biz takımımızı bu noktaya getirmemek için bunu seçtik. Biz de biliriz öncekiler gibi çıkıp bağırıp, çağırmayı. O da bir işe yaramadı. Eğer haklıysak bu yaşananlar neden devam ediyor. Hatalar görülüyorsa neden gereği yapılmıyor. MHK’nin bu kararların altına imza atan hakemlerin bizim camiamıza açıklama borcu var. Federasyon başkanımıza açık çağrı yapıyorum; arka planda haklısınız demek yetmez. Bu ligin sahibi olduğunuzu da sahada göstermek zorundasınız. Biz sezon başından beri hakemlerle ilgili konulara girmemeye özen gösterdik. Biz yine sahaya döneceğiz. Oyuncularımız dün gece çok üzgündü. Ben daha önce de yöneticilik yaptım. Efsane dediğimiz oyuncuların soyunma odasında nasıl güldüğünü de gördüm. Benim takımım öyle bir takım değil. Dün bir ağlamadıkları kaldı. Kalecimiz whatsapp grubuna ‘Bütün sorumluluk benim hepinizden özür diliyorum’ dedi. Sahada kazanan gerçekten sahada mı kazanıyor? Federasyonun da MHK’nin de bu konuda gerekeni yapmasını bekliyoruz. Bizim için kaybettik demek kolay, bu takımı ben kurmadım demek kolay, dağılıp gitmek kolay. Tam da bu yüzden yeniden ayağa kalkıp yeniden savaşmak zorundayız. Bu duygunun bizi dağıtmasına izin veremeyiz, vermeyeceğiz. Önümüzde 4 maç var ve bu 4 maçta hep birlikte aynı şeyi yapıp takımımızın yanında olacağız. Son maçın son düdüğüne kadar mücadeleyi sürdüreceğiz” sözlerini sarf etti.

‘BU KOLTUK İÇİN SAVAŞILMAZ, FENERBAHÇE İÇİN SAVAŞILIR’

Başkan Sadettin Saran sözlerini şu ifadelerle sürdürdü:

“Camiamızın aklında pek çok soru olduğunu biliyorum. Bu camia sahada dışında birçok gündemle baş başa kaldı. Zamanlaması tartışmalı konular oldu. Gereğinden fazla büyütülen tartışmalar oldu, yalanlar söylendi, yanlış bilgiler verildi. Ama ben ve arkadaşlarım 'Zamanı geldiğinde konuşuruz.' dedik. Bizim de anlatacağımız çok şey var ama bugün, o gün değil. Bugün ihtiyacımız olan tek şey, camia olarak nasıl bir Fenerbahçe istediğimize karar vermemiz. Bunları Fenerbahçe Başkanı Sadettin Saran olarak değil Fenerbahçeli Sadettin olarak söylüyorum. Biz ne zaman birbirimizle uğraşsak, ne zaman enerjimizi içeride tüketsek en büyük zararı kendimize veriyoruz. Bu kulüp insanların birbirine üstünlük kurduğu bir yer değil, insanların yan yana durduğu zaman büyüdüğü bir yer. Kimsenin koltuk için bir başkasını aşağıya çekmesine gerek yok. Kimsenin haklı çıkmak uğruna Fenerbahçe'yi yıpratmasına gerek yok. Bu koltuk için savaşılmaz, Fenerbahçe için savaşılır. Bugün dürüstçe kendimize bakalım. Biz gerçekten Fenerbahçe için mi mücadele ediyoruz yoksa birbirimize karşı mı mücadele ediyoruz. Yıllardır aynı tartışmalar, aynı döngü ve sonuç ortada. Artık başka bir şey deneme zamanı gelmiştir. Daha sakin kalmayı, daha çok birlikte yürümeyi, daha dingin akılla hareket etmeyi denememiz gerekiyor. Anlık tepkilerle değil aklımızla hareket etmeyi denememiz gerekiyor. İnanın Fenerbahçe hepimize yetecek kadar büyük, burada herkes için yer var. Ama bu birbirimizi tüketmeden mümkün. Bizim yarışmamız gereken tek yer saha. Bunu başardığımız gün zaten her şeyin nasıl değiştiğini hep beraber göreceğiz. Bunu söylerken önce kendimizden bakmamamız gerektiğini biliyorum. Göreve geleli 206 gün oldu. Camianın eleştirileri olur, 'Burada hata yaptın' dersiniz dinlerim, dikkate alırım. Hatalarımız, eksiklerimiz oldu çünkü biz de insanız. Ama biz ne yaptıysak Fenerbahçe için doğru olduğuna inandığımız için yaptık. Hesabını veremeyeceğimiz tek bir karar yok. Yok ben cebimden vereyim de radyo parasını vereyim... Bizim başımız dik. Bu kulüpte yapılan her işin, başlatılan her projenin kaydı ver. Hepsi ortadadır. O gün 'Kafanızda soru işareti varsa gelin birlikte bakalım' dedim, kimse gelmedi. Biz bu kulübün tüm tablolarını şeffaf şekilde ortaya koyuyoruz. Bu camiada herkese kapımız açık, bir merak varsa gelin birlikte konuşalım. Ama bunu yalanlarla, iftiralarla, dedikodularla tartışmanın manası yok. Biz burada aynı çatı altında birbirimize bakarak konuşacak bir camiayız. Ben ve yol arkadaşlarım bu göreve bu takımı şampiyon yapmak için geldik. Eğer bunu gerçekleştiremezsek diye söz verdik. Yapışmak için değil yolu açmak için buradayız. Fenerbahçe iki başkan arasında 25 sene geçirdi diye bu yola çıktık. Fenerbahçe için çıktık. Biz koltuk sevdalısı değiliz.”

‘SEZON SONUNDA HER ŞEYİ KONUŞACAĞIZ’

Başkan Saran kendi üstlerine düşen her şeyi sonuna kadar yapacaklarını söyledi. Sadettin Saran, “Sezon sonunda her şeyi konuşacağız. Ama bugün önümüzde tamamlamamız gereken 4 maç var. Biz kendi payımıza düşeni sonuna kadar yapacağız. Dağılmadan götürmek zorundayız. Sonrasını hep birlikte konuşacağız” diyerek sözlerini noktaladı.