  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

CHP’de ortalık toz duman! Aday yapılmayan Soyer açtı ağzını yumdu gözünü

O gelişme, Ahmet Hakan’ı resmen çileden çıkardı! Alçaklığın daniskası, şerefsizliğin nirvanası, kalleşliğin de Everest’i

İsrail yeni bir hastane katliamı yapacak! Hastanede 3 bin 600 kişi var!

Ekrem İmamoğlu'nu kahreden gelişme! Acı haberi gece yarısı böyle aldı

Son dakika! Hamas duyurdu: Hazırız!

Sisi'nin Mısır'ı Türkiye'nin kapısını çaldı! 'Sizden satın almak istiyoruz' diyerek başvurdular

BİM'den indirim çılgınlığı! Koşan alacak...

Son dakika! TSK'dan terör örgütü PKK'ya 'ansızın' hava harekatı

Kassam Tugayları paylaştı sosyal medya yıkıldı! İsrail ordusuna ait tanklar böyle havaya uçuruldu

Tüm dünyaya Konya'ya kilitlendi! Gelecek müjdeli haber dünya tarımında her şeyi sil baştan değiştirebilir
Gündem TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü
Gündem

TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

Yeniakit Publisher
2024-01-30 20:56:00 -
TBMM Başkanı Kurtulmuş BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ile görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile bir araya geldi.

Kurtulmuş'un Al Nahyan ile Abu Dabi'deki Kasr Al Bahar'da gerçekleştirdiği görüşmede, ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel konular ele alındı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, görüşmede, Türkiye-BAE ilişkilerinin geldiği seviyeden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, dost ve kardeş iki ülke arasındaki işbirliğinin mükemmel düzeyde olduğunu ve her alanda artarak sürmesini arzu ettiklerini belirtti.

Bugün ASELSAN BAE Ofisinin açılışını yaptıklarını anımsatarak, bu alandaki çalışmalardan bahseden Kurtulmuş, BAE ile yüksek teknoloji ve savunma sanayisi alanında büyük işbirliği potansiyelinin varlığına dikkati çekti.

BAE'nin Filistin davasına verdiği destek dolayısıyla teşekkür eden Kurtulmuş, Filistin'de acil ateşkesin bir an önce sağlanması ve Filistin halkının durumunun iyileştirilmesi için bölge ülkelerinin ortak akılla hareket etmesi gerektiğini vurguladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın şubatta BAE'ye ziyarette bulunacağını söyleyen Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bu ziyaretinin ikili ilişkileri daha da güçlü kılacağını kaydetti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23