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TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bayram mesajı

TBMM Başkanı Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımlayarak, "Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır" ifadelerini kaydetti.

20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:01
TBMM Başkanı Binali Yıldırım'dan bayram mesajı

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM)Başkanı Binali Yıldırım, Kurban Bayramı vesilesiyle yayımladığı mesajında şu ifadeleri kullandı:

“Vahdet inancı etrafında insanlığın barış, huzur ve kurtuluşunu hedefleyen dinimizin en önemli günlerinden biri de Kurban Bayramıdır. Allah’a karşı tam bir teslimiyet duygusuyla kendini adamanın müşahhas bir göstergesi olan kurban ibadeti bizler için son derece kutsaldır. İslam âlemi olarak bu mübarek günlere erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz.

Hz. İbrahim’in fedakârlığı ve oğlu İsmail’in feragatini hatırlayıp, teslimiyet duygusunun önemini kavradığımız mübarek günler, aramızdaki sevgi ve saygının yayılıp yaygınlaşmasına da vesile olmaktadır. Temennim bu güzelliklerin hayatımızın her safhasında yaygınlaşmasıdır. Büyük bir inanç ve umutla ifade etmek isterim ki ülkemizde hayırlı çalışmalar yapılmaktadır. Aziz milletimizin istikbaline matuf çalışmaların neticeleri de hayırlı olacaktır. Türkiye, ekonomik, sosyal, kültürel, askeri ve siyasi manada bölgemizde ve dünyada etkili ve önemli bir ülkedir. Başlatılan değişim çalışmalarıyla ülkemizin önemi ve etkinliği yakın zamanda daha çok hissedilecektir. Bu noktada en büyük teminatımız, zor zamanlarda büyük bir sorumluluk şuuru içinde ülkesine ve milletine sahip çıkan necip milletimizdir.

Kafkaslar, Orta Doğu ve Balkanlar gibi askeri, siyasi ve sosyal çatışma riskinin en yüksek olduğu bölgelerin ortasında bir barış adası gibi duran ülkemize dönük her türlü kirli oyun, dün olduğu gibi yarın da bozulacaktır. ‘Ya İstiklal, Ya Ölüm’ kararlılığıyla Kurtuluş Savaşı’nı kazanan necip milletimizin istikbaline yönelik her türlü emperyalist tehdit, millî dayanışma ruhuyla def edilecek, hürriyet ve bağımsızlığımızı yok etmek isteyenler mutlaka hüsrana uğratılacaktır. 24 Haziran seçimleriyle yürürlüğe giren Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemiyle elde ettiğimiz kazanımlar da, istikbaldeki hedeflerimize bizleri daha çok yaklaştıracaktır.

Millî iradenin tecelli ettiği Türkiye Büyük Millet Meclisi de, milletimiz ve devletimizin tüm organlarıyla uyum içinde ülkemizin temel meselelerinin çözümü ve demokrasimizin güçlendirilmesi noktasında çalışmalarını etkin, hızlı ve kararlı bir şekilde sürdürecektir.

Bu mübarek bayram günü vesilesiyle, yakınlarımızı ziyaret etmek gayesiyle çıktığımız yolculukların kedere dönüşmemesi en büyük dileğimdir. Anne-baba ve diğer sevdiklerini ziyarete giden kardeşlerimiz ‘Yolların kralı yok, kuralı vardır’ ilkesini unutmamalıdır. Kesilen kurbanların makbul olması temennisiyle, aziz milletimizin ve bütün Müslümanların Kurban Bayramını tebrik ediyorum. Fıtratımızdaki iyi hasletleri canlandıran Kurban Bayramının başta Orta Doğu coğrafyası olmak üzere tüm dünyada barış ve huzurun sağlanmasına vesile olmasını niyaz ediyor, sevgi ve saygılarımı sunuyorum.”

 

Haber Tarihi: 20 Ağustos 2018 Pazartesi 13:01
  1. TBMM Başkanı
  2. binali yıldırım
  3. kurban bayramı
  4. mesaj

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