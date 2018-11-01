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TBMM Başkanı Binali Yıldırım Arjantin'de

Arjantin'de bulunan TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Güney Afrika Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Thandi Modise ile bir araya geldi.

01 Kasım 2018 Perşembe 00:48
TBMM Başkanı Binali Yıldırım Arjantin'de

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Arjantin'de katıldığı G20 Parlamenter Forumu kapsamında Güney Afrika Ulusal Eyaletler Konseyi Başkanı Thandi Modise ile bir araya geldi.

Yıldırım ve Modise, başkent Buenos Aires’tekiArjantin Ulusal Kongresi'nin alt kanadı Temsilciler Meclisi’nde görüştü.

İki ülke heyetlerinin katıldığı görüşmede karşılıklı ilişkiler ele alındı. Görüşmede Türkiye ve Güney Afrika arasındaki ilişkilerde mevcut olumlu gidişattan duyulan memnuniyet dile getirildi.

Parlamentolar arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesi yönünde karşılıklı ortak irade her iki heyet tarafından teyit edildi.

Haber Tarihi: 01 Kasım 2018 Perşembe 00:48
  1. Binali Yıldırım
  2. TBMM

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