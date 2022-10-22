TBMM Araştırma komisyonu önemli katkılar sunacak

YENİ AKİT ANKARA

Bartın Amasra’da meydana gelen maden kazasının tüm yönleriyle araştırılarak benzer kazaların önlenmesine yönelik tedbirlerin belirlenmesi amacıyla Meclis Araştırması Komisyonu kurulmasına ilişkin karar Resmi Gazetede yayımlandı. İlk değerlendirme de AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç’tan geldi.

Resmi sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili ve Bartın Milletvekili Yılmaz Tunç, “Yargının gerçekleştirmekte olduğu soruşturma ve kovuşturma sürecinin yanı sıra TBMM Araştırma komisyonunun da kazanın tüm boyutlarıyla aydınlatılmasına önemli katkılar sunacağını inanıyorum. Bu vesileyle şehitlerimize bir kez daha Allah'tan rahmet, acılı ailelerine sabır diliyor, tedavileri devam eden yaralılarımıza da acil şifalar temenni ediyorum. Başımız sağ olsun” ifadelerini kullandı.