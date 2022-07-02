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Siyaset TBMM 3 aylık tatile girdi
Siyaset

TBMM 3 aylık tatile girdi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.

Yeniakit Publisher
2022-07-02 02:56:00 - 2022-07-02 02:58:13
TBMM 3 aylık tatile girdi

5. yasama yılını tamamlayan TBMM Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi.

TBMM, 1 Ekim tarihinde açılacak.

Komisyonlar için önemli karar

Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 10 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.

TBMM kararlarına göre, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.

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Yorumlar

Abdullah Murat

Müslümanlar içindir: Toprağı vatanın yapan üzerindeki bayraktır Bayrağı dalgalandırmaya layık yapan ise hakkı ve gerçek adaleti temsil etmesidir. Hakkın temeli emanet olan kutsal şeref Allahın ayetleridir. Allahın ayetlerini satan hakkı satmış hatta aldanmış ve aldatmış batıl ile yerini değiştirmiştir. Allahın ayetlerini satan vatanı satmıştır. Bakınız Allah ayetlerimi satan kimlerdir buyuruyor onlar Allahın indirdiği ile hükmetmeyenlerdir onlar ebedi cehennemlik olmuş kafirlerin takendileridir maide44ten

yaşamak güzel

çok çalıştılar ya aslında 31 ocağa kadar tatile girmesi lazımdı meclisin.tövbe tövbe ya
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