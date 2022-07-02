TBMM 3 aylık tatile girdi
Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) 1 Ekim'e kadar tatile girdi.
5. yasama yılını tamamlayan TBMM Genel Kurulu alınan karar gereğince tatile girdi.
TBMM, 1 Ekim tarihinde açılacak.
Komisyonlar için önemli karar
Türkiye Büyük Millet Meclisinin (TBMM) tatili ve ara vermesi sırasında 10 komisyonun çalışabilmesine ilişkin kararlar Resmi Gazete'de yayımlandı.
TBMM kararlarına göre, Anayasa Komisyonu, Adalet Komisyonu, Dışişleri Komisyonu, Bayındırlık, İmar, Ulaştırma ve Turizm Komisyonu, Çevre Komisyonu, Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal İşler Komisyonu, Kamu İktisadi Teşebbüsleri Komisyonu, Dijital Mecralar Komisyonu, İçişleri Komisyonu ile Anayasa ve Adalet Komisyonları Üyelerinden Kurulu Karma Komisyon TBMM'nin tatilde ve ara vermede bulunduğu sürede de çalışabilecek.