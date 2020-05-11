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Spor

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin mevcut haliyle sonlandırıldığını açıkladı:

"Federasyon yönetim kurulu olarak liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir" - "Sezon öncesi belirlenen statüdeki ligden düşme ve çıkma işlemleri uygulanmayacaktır"

Yeniakit Publisher
2020-05-11 16:26:21 -
TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, liglerin mevcut haliyle sonlandırıldığını açıkladı:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) dolayı ertelenen sezonun sonlandırıldığını açıkladı.

Federasyon yönetim kurulunun gerçekleştirdiği toplantının ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Türkoğlu, "Federasyon yönetim kurulu olarak liglerimizi sonlandırmış bulunuyoruz. Hiçbir ligimizde şampiyon ilan edilmeyecektir." dedi.

Ligdeki sıralamanın mevzuata göre belirleneceğini kaydeden Türkoğlu, "Sezon öncesi belirlenen statüdeki ligden düşme ve çıkma işlemleri uygulanmayacaktır." ifadelerine yer verildi.

Gelecek sezonki lig yapısının kulüp mali denetim ve lisans talimatı olmak üzere ilgili mevzuata göre olacağını anlatan Türkoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Basketbol için en hayırlı kararlardan biri olduğuna inanıyorum. Her zaman ekip olarak önümüzdeki dönemleri yılları planlayan ekip olmuştuk. 1,5 aylık süreci kurtarmaktansa önümüzdeki birkaç yılı kurtarmak adına daha sağlıklı adımlar atmamız gerektiğine karar verdik. Nitekim böyle bir karar aldık. Bu kararlarımızı kulüplerimizle istişare ederek aldık. Bundan sonraki süreçte önümüzdeki 2-3 ayı en sağlıklı şekilde değerlendirmemiz gerekiyor. Verdiğimiz karar inşallah Türk basketboluna hayırlı olmuştur."

Kulüplerin ligler direktörüyle fikir alışverişi yaparak kararların alındığını kaydeden Türkoğlu, "16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptı. Kadınlarımızda ise 13 takımın 11'i ligin sonlandırılmasıyla dönüş yaptı. Bu çerçevede böyle bir karar aldık." değerlendirmesinde bulundu.

Pandemiden dolayı önlerini göremediklerini anlatan Türkoğlu, "Bu kararla herkesin önünü daha sağlıklı göreceği durum olacak. Herkesin hazırlanma imkanı olacak." şeklinde konuştu.


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