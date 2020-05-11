TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu kararı duyurdu

Türkiye Basketbol Federasyonu, koronavirüs nedeniyle durdurulan müsabakalar için kararını açıkladı. Başkan Hidayet Türkoğlu, ligleri sonlandırma kararı aldıklarını duyurdu. Karara göre şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek.

Türkoğlu'nun açıklaması şöyle;

"Ülkemizde hayatını kaybeden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diliyorum. Sağlık Kurulu'muzu ve çalışanlarımızı kutlamak istiyorum. Sporun, basketbolun ülkemizde her geçen gün popülaritesinin artması bizi her zaman onurlandırmıştır.

Fakat bu süreç basketbolumuzu etkilemiş ve herhangi bir maç oynanamamıştır. Basketbolun geleceği adına bir karar vermemiz gerekiyordu."

"Bu Türk basketbolu için en hayırlı karardır"

"Kararlarımızı açıklamak istiyorum. Liglerimizi sonlandırma karar aldık.16 takımımızın 13'ü liglerin bu şekilde sonlandırılmasıyla ilgili dönüş yaptılar. Biz de bu çerçevede karar aldık. Şampiyon ilan edilmeyecek. Küme düşme yaşanmayacak ve ve bir üst lige yükselme gerçekleşmeyecek. Bu Türk basketbolu için en hayırlı karardır."

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden yapılan açıklama da ise şu ifadelere yer verildi;

"Ülkemizde ve dünyada etkileri devam eden COVID-19 salgınının yarattığı belirsizlikle mücadelede devletimizin çizdiği çerçeveye uygun şekilde, Türkiye Basketbol Federasyonu da üzerine düşen sorumluluğu ilk andan itibaren büyük bir titizlikle üstlenmiştir.

Türkiye Basketbol Federasyonu tarafından, bu hassas duruma ilişkin tüm senaryolar değerlendirilirken, başta ilgili Bakanlıklar olmak üzere FIBA ve TBF Sağlık Kurulu ile tüm kulüplerimizin de görüşleri alınmıştır.

Oluşan gerekçelerle, yaşanan belirsizliğin liglerimize daha fazla zarar vermemesi adına Federasyon Yönetim Kurulumuz bugün toplanmış ve ilgili konuları görüşmüştür.

Türk basketbolunun geleceğini gözeterek, sporcu, idareci ve basketbol ailesinin sağlığını korumak amacıyla alınan ve lig organizasyonlarının sorunsuz başlaması adına önem arz eden kararlar şu şekildedir;

1. Tüm basketbol ligleri sonlandırılmıştır.

2. Hiçbir ligde şampiyon ilan edilmeyecektir.

3. Sezon öncesi ilan edilen statüde yer alan düşme/çıkma işlemleri uygulanmayacaktır.

4. Liglerin sıralaması ve kulüplerin Avrupa kupalarındaki temsil hakları mevzuata göre belirlenecek ve önümüzdeki günlerde duyurulacaktır.

5. Gelecek sezonun lig yapıları, kulüp mali denetim ve lisans talimatı da dahil olmak üzere ilgili mevzuat hükümlerine göre oluşturulacaktır.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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