TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu fahri doktora ile onurlandırıldı

İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından düzenlenen törende, Türk sporunun gelişimine sağladığı önemli katkılar, ulusal ve uluslararası alanda elde ettiği başarılarla ülkemizi gururla temsil etmesi ve Türk basketboluna kazandırdığı vizyoner liderlik dolayısıyla TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na fahri doktora unvanı takdim edildi.

Törene TBF Başkan Vekilleri Harun Erdenay ve Mehmet Fatih Öztürk, TBF Yönetim Kurulu Üyeleri, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emre Tezmen, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyeleri, İstanbul Topkapı Üniversitesi Senatosu, İstanbul Topkapı Üniversitesi akademik kadrosu, mezun öğrenciler, öğrenci aileleri ve basın mensupları katıldı.

Fahri doktora plaketi ve cübbesi, İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı Emre Tezmen ve İstanbul Topkapı Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekili Nihat Kırmızı, İstanbul Topkapı Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Emre Alkin, tarafından TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu'na takdim edildi.

TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, fahri doktora takdimin ardından yaptığı konuşmada: "İstanbul Topkapı Üniversitesi tarafından bana layık görülen fahri doktora unvanı, bugüne kadar aldığım en anlamlı ödüllerden biridir. Bu anlamlı günde ailemin ve çocuklarımın da burada olması, Topkapı Üniversitesi ailesinin bu güzel onurlandırmasına şahitlik etmeleri benim için ayrı bir mutluluk. Bu vesileyle üniversite yönetimine şükranlarımı ve teşekkürlerimi sunuyorum. Eski bir sporcu olarak hayatım boyunca kendine güvenen, yaptığı işi en iyi şekilde yapmaya çalışan bir insan oldum. Gerek milli formayla yüzlerce kez ülkemi temsil ederken gerekse NBA'de 15 yıl boyunca mücadele ederken, taşıdığım sorumluluğun bilinciyle hareket ettim. Her zaman önce kendimi, ailemi ve ülkemi en iyi şekilde temsil etmeye çalıştım. Bu yolculukta bana en büyük desteği veren başta eşim ve ailem olmak üzere, dostlarıma ve sevgisini hiçbir zaman eksik etmeyen Türk halkına teşekkür ediyorum. Bana bu onuru yaşatan Topkapı Üniversitesi ailesine bir kez daha teşekkür ediyorum. Üzerimde taşıdığım bu cübbenin bana çok büyük bir sorumluluk yüklediğinin farkındayım. Belki de bu sorumluluk, sporculuk dönemimdekinden bile daha büyük. Bir spor adamı olarak Türk gençliğine ve Türk basketboluna hizmet etmeye her zaman devam edeceğim. Siz değerli mezunları öncelikle tebrik ediyorum. Bugünlere gelmenizde emeği olan ailelerinize ve sizlere yol gösteren kıymetli hocalarınıza da teşekkür ediyorum. Bundan sonra sizin için yeni bir hayat başlıyor. İnanıyorum ki sizler de ailenizi ve ülkemizi gururlandıracak başarılara imza atacaksınız. Sizlerden tek ricam, kendinize olan güveninizi hiçbir zaman kaybetmemeniz, çalışmaktan ve kendinizi geliştirmekten vazgeçmemenizdir. Azim ve kararlılıkla hedeflerinize ulaşacağınıza yürekten inanıyorum. Bizler de her zaman yanınızda olmaya devam edeceğiz. Gerek sözlü olarak gerekse iyi niyet olarak dualarımızla sizlerin ülkeyi gururla temsil edecek bireyler olmanızı şimdiden diliyor ve başarılar dilemek istiyorum. 2026-2027 mezunlarını bir kez daha kutluyor, bana, aileme ve dostlarıma bu gururu yaşatan İstanbul Topkapı Üniversitesi ailesine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.