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TBB'den futbol kulüplerine ilişkin açıklama

"(Futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesi) Futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu değil"- "Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır"- "Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir"

07 Ocak 2019 Pazartesi 13:59
TBB'den futbol kulüplerine ilişkin açıklama

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB) tarafından yapılan açıklamada, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının güçlendirilmesine ilişkin bir çalışmanın yapıldığı ve futbol kulüplerinin borçlarının bir bankaya devredilmesinin söz konusu olmadığı ifade edildi.

TBB'den yapılan yazılı açıklamada, futbol kulüplerinin idari ve mali yapılarının bir bütünlük içinde yönetilmesini amaçlayan bir çalışmanın ilgili taraflarla iletişim içinde yapılmakta olduğu, bunun Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve TBB tarafından 27 Aralık 2018'de kamuoyuna duyurulduğu anımsatıldı.

Çalışmayla ilgili detaylıbilginin daha sonra açıklanacağının belirtilmesine rağmen bazı yazılı ve sosyal medya mecralarında gerçeği tam olarak yansıtmayan haberlerin yer aldığı bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Ön çalışmanın ayrıntılarının a Spor kanalının bu akşam futbol programında paylaşılması öncesinde, bazı hususlara ilişkin bir açıklama yapılması ihtiyacı duyulmuştur. TBB Yönetim Kurulu Başkanı, bu çalışmalara sadece kendi bankasınıtemsilen değil, futbol kulüplerinin kredi ilişkisinde bulunduğu diğer bankaları datemsilen katılmaktadır. Bankalar diğer sektör müşterilerine sundukları yapılandırma imkanlarında olduğu gibi, bu proje çerçevesinde de futbol kulüpleriyle benzer bir uygulama içerisinde olacaklardır. Futbol kulüplerimiz ile bankalar arasındaki ilişki, ticari olup, bundan sonra da aynı anlayışla devam edecektir. Bu çerçevede; futbol kulüplerimizin borçlarının bir bankaya devredilmesi söz konusu olmayıp her banka kendi kredi riskini yönetmeyi sürdürecektir.

Yeniden vadelendirme ve yapılandırmada, borçların silinmesi veya piyasa normlarının dışında fiyatlama yapılması söz konusu olmayacaktır. Kulüplerimiz bir banka ile değil, çok sayıda banka ile kredi ilişkisi içindedir. Kulüplerimizin gelirlerinin, giderlerini karşılayacak düzeyde olduğu da bilinmektedir. Ancak, bu çalışma ile geçmişten gelen ve geleceği de etkilemekte olan borçluluk yapısının yeniden vadelendirilmesi/yapılandırılması amaçlanmaktadır. Sıkı mali kriterler getiren bu çalışma futbol kulüplerine yeni kredi kullandırımı anlamına da gelmemektedir."

Açıklamada, çalışma ile mali bünyenin güçlendirilmesi ve futbol kulüplerinin çağdaş biryapıda faaliyet göstermelerini temin edecek kuralların ve ilkelerin çerçevesinin belirleneceği belirtildi.

Bu projenin, TFF'nin liderliğinde, TBB'nin de iştiraki ilefutbol endüstrisinin sürdürülebilir bir performans içinde gelişimini mümkün kılacak yapıya kavuşturulmasına yönelik ilgili tüm tarafların dahil olduğu birçalışma olduğu vurgulanan açıklamada, TFF Başkanı ve TBB Yönetim Kurulu Başkanı'nın birlikte bugün saat 20.00'de a Spor kanalında yapılacak yayında çalışmaya ilişkin detaylarıpaylaşacakları ifade edildi.

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Haber Tarihi: 07 Ocak 2019 Pazartesi 13:59
  1. borç yapılandırması
  2. TBB
  3. TFF
  4. Türkiye Bankalar Birliği
  5. Türkiye Futbol Federasyonu

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