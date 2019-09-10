0553 313 94 23

TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması

Türkiye Bankalar Birliği:- "Elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stoku 47 milyar dolar civarındadır. Yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyü 12-13 milyar doları düzeyindedir"- "Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanması beklenmektedir"- "En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır"- "Bu kredilere ilişkin en muhafazakar şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir"

10 Eylül 2019 Salı 15:34
TBB'den doğalgaz santrali kredileri açıklaması

İSTANBUL (AA) - Türkiye Bankalar Birliği (TBB), elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar dolar civarında olduğunu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar doları düzeyinde bulunduğunu duyurdu.

TBB, son dönemde kamuoyunda doğal gaz santralleri hakkında yer alan tartışmaların daha sağlıklı bir zeminde yapılmasını teminen açıklamada bulundu.

Açıklamada, elektrik üretim ve dağıtım sektörünün mevcut borç stokunun 47 milyar doları civarında olduğu ve yapılandırma ihtiyacı bulunan kredi portföyünün 12-13 milyar dolar düzeyinde bulunduğu belirtildi.

Bu tutarın yaklaşık 10 milyar dolar tutarındaki kısmının 2019 yılı içinde yapılandırmasının tamamlanmasının beklendiği bildirilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bu kredilere ilişkin sınıflandırma ve karşılık hesaplamaları uluslararası finansal modellere ve denetime uygun bir şekilde yapılmaktadır. Kredi teminatları ve santrallerin nakit akış projeksiyonlarındaki beklentilerin farklı olması nedeniyle karşılık oranları bankalar arasında fark gösterebilmektedir.

En olumsuz senaryoda dahi bu kredilerin tamamına karşılık ayrılsa bile bunun sektörün sermaye yeterlilik oranına etkisi yaklaşık yüzde 0,23 düzeyinde olacağı hesaplanmaktadır. Bu kredilerinin tamamının 3. gruba alınması halinde dahi sektörün takipteki alacaklar rasyosuna etkisi yüzde 0,22 seviyesinde kalacaktır. Diğer bir değişle, bu kredilere ilişkin en muhafazakâr şekilde hareket edilse bile etkisi oldukça sınırlı, makul ve yönetilebilir düzeydedir."

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 15:34
  1. enerji sektörü
  2. kredi yapılandırması
  3. TBB
  4. Türkiye Bankalar Birliği

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran'da Aşure Günü etkinliği
    1. İran'da Aşure Günü etkinliği
    2. Sudan’da kolera salgını
    3. DAGC’den Başkan Sekmen’e ziyaret
    4. İYİ Parti'yi karıştıran kavga! 'Önce..
    5. Akbulut: "Patent ve marka konusundaki..
    6. Bağ evinde cinayet
    7. Kuzey Makedonya ve Arnavutluk'ta aşure..
    8. Yüksek şeker nedir? Yüksek şekerin..
    9. Yabancı sporcular Managat’ın gururu..
    10. ESO yeni üye sanayicileri ile istişare..
    11. Esed rejimi İdlib'de sivil..
    12. Başkan Ergün, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın..
    13. GÜNCELLEME 3 - Kartal'da silahlı saldırı
    14. Diyanet ve Milli Eğitim personeliyle..
    15. Beyaz Sirke Nedir? Beyaz sirke nasıl..
    16. Otomobilin klimasına uyuşturucu..
    17. TBMM Başkanı Şentop'un kabulü
    18. Anadolu Adliyesi’ndeki silahlı saldırı..
    19. Dünya Motokros Şampiyonası ve NG Afyon..
    20. Adıyaman Belediyeler birliği..
    21. Türkiye’nin ilk Maden Kurtarma..
    22. Paraya para demiyorlar! Satışlar daha..
    23. Denizli Basket 2 hazırlık maçı yapacak
    24. Mevlüt Çavuşoğlu’nun kritik bölgeye..
    25. AK Parti’li vekilden HDP önünde eylem..
    26. Golfün yıldızı Ataşehir oldu
    27. Demir, İBB Başkanı İmamoğlu’na tepki..
    28. İklim değişikliğine uyum sağlamak için..
    29. TCMB alım satıma konu olmayan döviz..
    30. KONSEM Etüt Merkezi’nde yeni eğitim..
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Bülent Arınç'tan çok konuşulacak Canan Kaftancıoğlu çıkışı!
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    ABD'li askerden gündemi sarsacak açıklama! 'Büyük felaketlerin habercisi'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Egemen Bağış'ın eşinden dikkat çeken paylaşım! 'Söylersem yer yerinden oynar'
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı
    Alpay Özalan 8 milyon 948 bin liralık skandala sert çıktı

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    Kulisleri sallayan gelişme! Binali Yıldırım'ın yeni görevi belli oldu
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!