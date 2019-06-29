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"TBB yapılandırması, kulüplere ciddi bir rahatlama sağlayacaktır"

- Süper Lig takımlarının kulüp başkanları, Türkiye Bankalar Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonunun borçları yapılandırma çalışmasını değerlendirdi- Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu:"TBB'nin kulüp başkanları kefaleti sorumluluğunda futbol ailesine olan borçları yeniden yapılandırmaya gitmesi daraltılmış bütçeyle de olsa nakit akışı anlamında kulüplere ciddi bir rahatlama sağlayacaktır"- MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yeğiner:"Bundan sonraki süreçte de ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Eskisi gibi bol keseden harcama yapmamamız lazım. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bu uygulamayla Türk futbolunun önü açılacak"- Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav:"Süper Lig'de şampiyonluğa oynayan takımların dışındaki kulüplerin yapılandırmadan faydalanması çok da kolay görünmüyor"

29 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
"TBB yapılandırması, kulüplere ciddi bir rahatlama sağlayacaktır"


İSTANBUL (AA) - Süper Lig takımlarının kulüp başkanları, Türkiye Bankalar Birliği (TBB) ve Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF), kulüplerin borçlarını yapılandırma çalışmasıyla ilgili değerlendirmede bulundu.

AA muhabirlerine açıklamalarda bulunan Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu, MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner ile Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav, 2 yıl ana para ödemesiz 5 yıl vadeli yapılandırma çalışması ve beraberinde gerçekleştirilen talimat değişikliklerini yorumladı.

Ahmet Ağaoğlu, yapılandırmanın kulüplere olumlu yansıyacağını belirterek, "TBB'nin kulüp başkanları kefaleti sorumluluğunda futbol ailesine olan borçları yeniden yapılandırmaya gitmesi daraltılmış bütçeyle de olsa nakit akışı anlamında kulüplere ciddi bir rahatlama sağlayacaktır." diye konuştu.

Ağaoğlu, TFF talimatlarında yapılan ve ciddi disiplin cezalarını barındıran değişiklikle ilgili şunları kaydetti:

"TFF'nin yürürlüğe koyduğu lisans talimatı Türk futbolu adına bir devrimdir. Süreç içerisinde ihtiyaca göre bazı maddelerde değişiklik olabilir ancak temel kurallardan asla ve asla taviz verilmemesi gerekir. Zira bugüne kadar yapılan sorumsuz harcamaları sadece Türk futbolunu değil aynı zamanda ülke ekonomisini de bir çıkmaza soktuğu gerçeğinin göz ardı edilmemesi gerekir. Sorumsuz yöneticilerin an itibarıyla Süper Lig kulüplerini 14 milyar lira borç batağının içine soktuğu gerçeğinden hareket edecek olursak yeni düzenleme ile bu problemin önüne geçilmiş olacaktır."

TBB'nin yapılandırmasının ardından TFF talimatlarına uyulması durumunda kulüplerin UEFA'nın Finansal Fair Play kıskacından kurtulacağını belirten Ağaoğlu, "Yürürlüğe giren iki uygulama UEFA'nın Finansal Fair Play kuralları ile çok büyük ölçüde örtüşüyor. UEFA ve FIFA nezdinde bugüne kadar yaşamış olduğumuz sıkıntılarda TFF Lisans Talimatı ve TBB'nin yeniden yapılandırma kurallarına uyduğumuz takdirde -ki uymak zorundayız- sıkıntılar doğal olarak ileriye dönük ortadan kalkmış olacaktır." ifadelerini kullandı.

Transfer politikalarında değişiklik yaşanmayacağını anlatan bordo-mavili kulübün başkanı, "Geçen sene görev aldığımızdan beri uygulamış olduğumuz transfer politikasında hiçbir değişiklik olmayacak. Transfer bonservis bütçemiz 2-3 milyon avroyla sınırlı kalacaktır. Zaten Trabzonspor'un öncelikli olarak yeniden yapılandırmayı imzalayan ilk takım olmasındaki en büyük etken de bu iki uygulama henüz çıkmamasına rağmen UEFA'nın Finansal Fair Play kurallarına uygun hareket edip denk bütçesiyi sağladığı içindir." şeklinde görüş belirtti.


- Mehmet Yiğiner: "Türk futbolunun önü açılacak"


MKE Ankaragücü Kulübü Başkanı Mehmet Yiğiner, TBB'nin yapılandırmasının Türk futbolunun önünü açacağını söyledi.

Borçları yapılandırma imkanından kendilerinin de faydalanacağını vurgulayan Yiğiner, "Zaten belli miktar da olsa kredi kullandık. Birçok kulübün ekonomik sıkıntılarını çözer ama bundan sonraki süreçte de ayağımızı yorganımıza göre uzatmalıyız. Eskisi gibi bol keseden harcama yapmamamız lazım. Bu fırsatı iyi değerlendirmeliyiz. Bu uygulamayla Türk futbolunun önü açılacak. Zaten buna ihtiyaç vardı." değerlendirmesinde bulundu.

Yapılandırma için evrakları 6-7 ay önceden gönderdiklerini belirten Yiğiner, "İyi olacağını düşünüyorum. Bu bir milat olur artık. Bu iş olduktan sonra ona göre harcama yapacağız. Her yıl borçlarımızı azaltmalıyız." diye konuştu.

Sarı-lacivertli kulübün başkanı, TFF'nin talimat değişikliğiyle ilgili ise şöyle konuştu:

"TFF'nin getirdiği kriterler olmalı. Bu işin bir disipline alınması lazımdı. Kurallar konulmalıydı ve konuldu. İyi bir uygulama olur. Borçları azaltarak gideceğiz. Ekonomik fair play çerçevesinde her sene borçları yüzde 5 azaltırsak borç kalmaz."


- Murat Cavcav: "Anadolu kulüplerinin faydalanması çok da kolay görünmüyor"


Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ise Süper Lig'de şampiyonluğa oynayanlar haricindeki Anadolu kulüplerinin borçlarının yapılandırmasının kolay olmayacağını savundu.

Kulüp olarak maddi anlamda rahat olduklarını aktaran Cavcav, "Gençlerbirliği’nin de içinde olduğu birkaç kulübümüz dışında maalesef kulüplerimiz borç yükü altında eziliyor. Her gün bir kulübümüzle ilgili Finansal Fair Play kuralları gereği kısıtlama olabileceğine dair haberler çıkıyor. Çok şükür ki biz böylesine bir dar boğazda değiliz." ifadelerini kullandı.

Borçların 5 yıllık vadeye yayılacağını aktaran Cavcav, "Kulüplerin borçlarının yapılandırılmasının gündeme gelmesinin sebebi, gelir gider dengesinin kurulamamasından kaynaklanan borçlar. Yapılandırmayla kulüplerin borçlarını 5 yıllık süreye yayarak azaltmak ve gelir kalemlerinden her yıl borç ödemeye kaynak yaratmak amaçlanıyor. Böylece kulüplerin mali tablolarını güçlendirerek borçların sıfırlanması isteniyor." şeklinde görüş belirtti.

Anadolu kulüplerinin yapılandırma konusunda işinin zor olduğunu ileri süren kırmızı-siyahlı kulübün başkanı, şöyle devam etti:

"Süper Lig’de şampiyonluğa oynayan takımların dışındaki kulüplerin yapılandırmadan faydalanması çok da kolay görünmüyor. Kulüplerin Avrupa kupalarına katılamaması ya da ligi iyi pozisyonda bitirememesi durumunda gelirlerinde büyük oranda azalma oluyor. Bu nedenle bankaların şampiyonluğa oynayan takımların dışındaki kulüplerden bu riski telafi edecek teminatlar isteyeceğini düşünüyorum. Bence aksi takdirde bankalar kulüplere 5 yıl vadeli borç yapılandırmasına yanaşmaz, yani bu riski satın almaz."

Her kulübün kendi anlaşmasını imzalayacağını anlatan Murat Cavcav, "Potansiyel gelirleri ve güçleri üzerinden her kulüp, yapılandırmanın zeminini bankalarla kendisi oluşturacak sanırım. Bu minvalde ne kulüplerimizin geleceği tehlikeye atılmalı ne de kulüplerimiz, borçları karşısında kendi kaderleriyle baş başa bırakılmalı." değerlendirmesinde bulundu.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 14:28
  1. Ahmet Ağaoğlu
  2. Gençlerbirliği
  3. Mehmet Yiğiner
  4. MKE Ankaragücü
  5. Murat Cavcav
  6. TBB
  7. TFF
  8. Trabzonspor
  9. Türkiye Bankalar Birliği
  10. Türkiye Futbol Federasyonu

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