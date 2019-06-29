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"TBB yapılandırması, köprüden önceki son çıkış"

- Ekonomist ve akademisyen Prof. Dr. Emre Alkin:"TBB yapılandırmasına 'köprüden önceki son çıkış' diyorum. Bu yapılan iş çok önemli"- "Bu işin tam tutması için bir şart var. O da bu kulüpleri bundan sonra eski anlayışla yönetmemek. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak ve Finansal Fair Play şartlarını Avrupa'ya gidiyormuş gibi uygulayacak"- "Avrupa'dan men ihtimali sadece 1 yıl boyunca kalkmıştır. Bir yıl sonra kontrol etmek lazım. Yine aynı kafada gidip borç yaparlarsa bu işten kurtulamazlar"

29 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
"TBB yapılandırması, köprüden önceki son çıkış"


İSTANBUL (AA) - EMRAH OKTAY - Ekonomist, akademisyen ve yazar Prof. Dr. Emre Alkin, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) ve Türkiye Bankalar Birliğinin (TBB) iş birliğinde spor kulüplerinin borçlarının yapılandırılmasının "köprüden önceki son çıkış" olduğunu söyledi.

Bir dönem TFF Genel Sekreterliği görevini yürüten Emre Alkin, TBB'nin kulüp borçlarını 2 yılı anapara ödemesiz 5 yıl vadelendirme çalışmasıyla ilgili AA muhabirine açıklamada bulundu.

Uygulamanın doğru bir çalışma olduğunu ancak işe yaraması için bazı şartların yerine getirilmesi gerektiğini aktaran Emre Alkin, "TBB yapılandırmasına 'köprüden önceki son çıkış' diyorum. Bu yapılan iş çok önemli. TFF'nin bugüne kadar yaptığı birçok işi eleştirenler var ama bu doğru bir iş. Bu işin tam tutması için bir şart var. O da bu kulüpleri bundan sonra eski anlayışla yönetmemek. Herkes ayağını yorganına göre uzatacak ve Finansal Fair Play şartlarını Avrupa'ya gidiyormuş gibi uygulayacak. Avrupa'ya gitsin veya gitmesin bütün kulüpler Finansal Fair Play şartlarına uyacaklar." diye konuştu.

Emre Alkin, TFF'nin mali disiplinle alakalı talimatlarda yaptığı değişikleri değerlendirerek şunları kaydetti:

"Talimatlarda değişikliği doğru yaptılar. Bu parayı verdikten sonra Finansal Fair Play şartlarının herkes tarafından benimsenebilmesi için bir kurallar manzumesi getirilecekti. Bunu doğal karşılamak lazım. Mali yapıları bir önceki dönemin anlayışıyla yönetirlerse sanıyorum köprüden önceki son çıkışı kullanamayacaklar. Bankalar sert davranacaklar ama ben kulüp yönetimlerinin kendi mali yapılarını bankalar kadar tanımadığını düşünüyorum. Anadolu kulüplerinin yönetimlerinin bankalar kadar mali tabloları doğru tahlil edeceklerini zannetmiyorum. Benim tavsiyem; kulüpler, bankacıların sözünü dinlesinler. Mali yapıları çok iyi analiz edemedikleri ortada. Dolayısıyla bankacılara güvenecekler ve ne diyorsa bir süre onu yapsınlar. Kulüplerin, nakit akışı düzelene kadar bankaların yol göstermesine ihtiyacı var."


- "Avrupa'dan men ihtimali sadece 1 yıl boyunca kalkmıştır"


Prof. Dr. Emre Alkin, Türk kulüplerinin Finansal Fair Play kriterleri gereği Avrupa'dan men edilme riskinin 1 yıllığına ortadan kalktığını savundu.

Kulüplerin harcamalarına dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Alkin, "Avrupa'dan men ihtimali sadece 1 yıl boyunca kalkmıştır. Bir yıl sonra kontrol etmek lazım. Yine aynı kafada gidip borç yaparlarsa bu işten kurtulamazlar. Bu, geçmişteki borçları yapılandırıyor, önümüzdeki dönemi kapsamıyor." değerlendirmesinde bulundu.

Alkin, kulüplerin futbolculara net ücretlere ek performans primi vermesinin sakıncalarına değinerek şu ifadeleri kullandı:

"Bütün kontratlar TFF ve UEFA'ya gönderiliyor. Anlaşmalarda performansla ek ödeme maddeleri var. Normalde futbolcuya ödenecek paradan çok daha fazla ödeme çıkıyor. Standart kontratlar olması lazım. Aslında kulüpler ana çerçevede anlaşıyor ama sezon sonunda performansa göre futbolcuya ne kadar para ödeneceği önceden belli olmuyor. Atacağı gole, oynadığı maç sayısına, kulübün şampiyon olup olmamasına bakıyor. Futbolcuya net olarak ne kadar ödeneceğini bilmek çok zor. Bu konuda bir standart olması lazım."

Emre Alkin, "TBB'nin yapılandırma süresi olan 5 yılda kulüpler düzlüğe çıkar mı?" şeklindeki soru üzerine, "Fazla değil üç yılın sonunda kulüpler düzlüğe çıkamasa da en azından sağlıklı bir yapıya kavuşur." diyerek sözlerini tamamladı.

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Haber Tarihi: 29 Haziran 2019 Cumartesi 11:02
  1. Emre Alkin
  2. Futbol
  3. TBB
  4. TFF
  5. Türkiye Bankalar Birliği
  6. Türkiye Futbol Federasyonu

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