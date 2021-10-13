TBB bilgilendirici videolar hazırladı

Videoların ilkinde, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Raporu’nu almak için e-Devlet Kapısı üzerinden nasıl başvuru yapıldığı, ikincisinde ise raporun içeriği hakkında detaylı bilgi veriliyor.



Kredi limit ve borç, çek, senet, bireysel kredi başvuru, kamu ihale yasaklılık, çek yasaklama ve kaldırma kararı ile gecikmeli telefon ve fatura bilgilerini içeren Risk Merkezi Raporu, e-Devlet kapısı veya e-Devlet mobil uygulaması üzerinden; günde 1, ayda 4, bir takvim yılında ise en fazla 24 adet olmak üzere ücretsiz alınabiliyor. Videolara https://www.riskmerkezi.org/tr/duzenlemeler/e-devlet/1042 adresinden ulaşılabiliyor.