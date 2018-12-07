TBB Başkanı Metin Feyzioğlu: Hainleri asla affetmeyeceğiz

Sakarya Barosu'nun 64. kuruluş yıl dönümü nedeniyle Erenler ilçesindeki bir otelde düzenlenen programda konuşan Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, Türkiye'de milli olanların ve olmayanların bulunduğunu söyledi.

Bunun dışında bir ayrımı kabul etmediğini belirten Feyzioğlu, farklı siyasi partilerden, farklı siyasi dünyalardan, düşüncelerden, inançlardan olunabileceğini ancak bu vatan için yüreği çarpanların, bu vatan için kaygılananların milli duruş sahibi olduğunu kaydetti.

Türk yargısının sıkıntılı bir sürecin içerisinde olduğunu ancak bunun atlatılacağını ifade eden Feyzioğlu, kendisinden, uluslararası toplantılara katıldığında bugünü eleştirirken dünü methetmesinin beklendiğini dile getirdi.

TBB'nin de onun başkanının da dünün FETÖ yargısıyla hayatı pahasına mücadele ettiğini aktaran Feyzioğlu, "Hiçbir güç, menfaat bizim dünü methetmemizi sağlayamaz. Bugünün sıkıntıları aşılabilir, bilgi eksiklikleri kapatılabilir ama hakim, savcı, avukat cübbesi giymiş, aslında mesleklerimizin yüz karası birtakım militanların bu ülkeye ve mesleğimize yaptıkları telafi edilemez. Bizim görevimiz bunlarla hukuk çerçevesi içerisinde ama ne olursa olsun hukuk çerçevesi içerisinde mücadele etmektir. Bugünün hataları vardır, söylüyoruz, söylemeye devam edeceğiz, daha iyi olalım diye. Fakat dünün kökü dışarıda, okyanus ötesinden talimat alarak insanları zindanlara atan, ölüme götüren hainlerini asla affetmeyeceğiz. Ne pahasına olursa olsun bunlarla mücadele edeceğiz, hukuk içerisinde ve kendimize yapılmasını istemediğimizi başkalarına yapmayarak, asaletimizi göstermek suretiyle." şeklinde konuştu.

'Hukuk fakültesi sonrasında devlet yeterlilik sınavı istiyoruz'

Feyzioğlu, hukuk fakültesi sonrasında devlet yeterlilik sınavı istediklerini anımsatarak, bunu genç meslektaşlar, mesleğin geleceği ve 81 milyon vatandaşın kaliteli hukuk hizmeti alması için istediklerini yineledi.

Tüm kesimlerden bu konuda destek bekledikleri söyleyen Feyzioğlu, şöyle devam etti:

"Avukatlığa, hakimliğe, savcılığa başvuracak herkesin, fakülteyi bitirdikten sonra devletimizin yapacağı ve bilgi ölçen bir sınava girmesi, mesleğimizin, hukukçuluğumuzun, hukukumuzun, hukuk devletimizin devamı için zaruri hale gelmiştir. Bu konuda biz Adalet Bakanlığımıza, Meclisimize, devletimize her türlü desteği vermeye hazırız. YÖK Başkanımız, Sayın Yargıtay Başkanımız, Anayasa Mahkememiz ve elbette Sayın Adalet Bakanımız bu konuda aynı noktada buluşmuş durumdayız. Allah'ın izniyle, en kısa zamanda hukuk mesleğinin kurtuluşu için devlet yeterlilik sınavını el birliğiyle getireceğiz."

Meslekte 40 ve 50. yılını dolduran avukatlara plaketlerin takdim edildiği programa, Sakarya Cumhuriyet Başsavcısı Lütfi Dursun, AK Parti Sakarya Milletvekili Kenan Sofuoğlu, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Zeki Toçoğlu, Sakarya Barosu Başkanı Abdurrahim Burak, bazı illerin baro başkanları ile çok sayıda avukat katıldı.