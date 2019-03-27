0553 313 94 23

TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Spekülatif yaklaşıma karşı gerekli duruş gösterildi

Türkiye Bankalar Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, "Spekülatif yaklaşıma karşı gerekli duruş gösterildi" dedi.

27 Mart 2019 Çarşamba 19:06
TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Spekülatif yaklaşıma karşı gerekli duruş gösterildi

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Aydın, dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Aydın'ın açıklamaları şu şekilde: 

Türkiye’deki bankalar kendileri TL likiditesi aramaktadır, likiditenin kaynağı değildirler.

Türkiye’de yerleşik bankaların yurtdışında yerleşik bankalara likidite vermedikleri veya bu bankalar ile TL-yabancı para takas işlemi yapmadıkları, bu nedenlerle yurtdışı piyasalarda TL’nin faizinin çok yükseldiği yönünde basında yorum ve değerlendirmeler yer almaktadır.

Bu değerlendirmeler doğru değildir ve gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye’deki bankalar kendi aralarında ve uluslararası ilişkilerinde bankacılık düzenlemelerine, teammüllere ve ticari esaslara ve sözleşmelere uygun davranmaktadırlar.

Bankaların bilanço, likidite ve risk yönetiminde ve bilanço yönetiminde kullandıkları araçlardan bir tanesi para değişimi/takasıdır. “Swap” olarak da adlandırılan bu işlemde taraflar sözleşmede belirlenmiş zaman içinde farklı para birimlerini veya faiz ödemelerini karşılıklı olarak değiştirirler.

Düzenlemelere göre, Türkiye’deki bankalar, yurtdışında yerleşik bankalar ile TL karşılığı yabancı para takas işlemlerini özkaynaklarının en fazla yüzde 25’i oranında yapabilmektedir. Bu limit içinde olmak kaydıyla, bir bankanın ne miktarda hangi işlemi yapacağı ticari bir karardır. İşlemlerin niteliği, miktarı ve fiyatı ilgili bankaların portföy yapısına, risk anlayışına ve yönetim politikasına göre farklılık gösterebilmektedir.

Türkiye’deki bankalar para piyasalarında TL’de net borç alan durumundadır. Merkez Bankası tarafından sektöre sağlanan günlük likidite ortalama 70 milyar TL düzeyindedir.

Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmek, fiyat istikrarını daha düşük bir enflasyon düzeyinde sağlamak ve finansal istikrarı desteklemek amacıyla uyguladığı sıkı para politikası TL’nin bulunabilirliğinde ve fiyatında en önemli belirleyicidir.

Milli paranın değersizleştirilmesine hiç kimse izin vermez.

Uluslararası piyasalarda swap işlemlerinde TL faiz oranlarının yükselmesinin ana nedeni yurtdışı yatırımcıların döviz alımlarını yapmak için yeterli TL bulamamasından kaynaklanmaktadır. TL’nin ucuz olduğunu ve hep öyle kalacağını düşünerek elinde olmayan TL ile hızlı bir şekilde ve yüksek miktarlarda döviz almaya kalkan yatırımcılar satın aldıkları döviz için TL bulamamışlardır.

TL’nin değer kaybetmesine neden olabilecek bu tür spekülatif bir yaklaşıma, diğer ülkelerde olduğu gibi ülkemizde de gerekli duruş gösterilmiştir. Alınan önlemler TL’nin değersizleştirilmesi çabalarını bertaraf etmiş, TL’nin güçlü ve istikrarlı bir para olduğunun anlaşılmasına katkı sağlamıştır. Para piyasalarında istikrarın kalıcı şekilde sağlanması için alınan önlemler etkisini güçlü bir şekilde göstermiştir. Yatırımcılardan TL’ye duydukları güveni sürdürmelerini, iç ve dış piyasalarda işlemlerin sağlıklı olarak devamını bekliyoruz. Yanlış hesap yapanların yanlışlarından dönmelerini tavsiye ediyoruz. Yatırımcılar bilsinler ki ekonomi yönetimi gelişmeleri çok yakından izlemekte, değerlendirmekte ve ekonomimiz için en hayırlı olacak kararlar alınmaktadır.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 19:06
  1. Aydın
  2. tbb
  3. banka
  4. likidite

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fas'ta koalisyonun büyük ortağından ABD'ye Golan tepkisi
    1. Fas'ta koalisyonun büyük ortağından..
    2. Irak'ta Altınköprü Katliamı'nın 28. yılı
    3. Elmadağlı iş insanlarından 18 okula..
    4. MHP Lideri Bahçeli: "Millet İttifakı..
    5. Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,Tekirdağ'da
    6. Tutuklu darbe girişimi sanığı emekli..
    7. Kabe imamından Erdoğan ve Ayasofya..
    8. "Hep birlikte bu ülkede barış ve..
    9. Kız arkadaşını korkutan "tek teker"..
    10. Borsa şirketlerinin piyasa değeri
    11. Beşiktaş, Rizespor hazırlıklarını..
    12. Ambulans ile hafif ticari araç..
    13. Lise öğrencisi kazada hayatını kaybetti
    14. Adıyaman'da uyuşturucu operasyonu! 5..
    15. TBB Başkanı Aydın: "Yatırımcılardan..
    16. TBB Başkanı Hüseyin Aydın: Spekülatif..
    17. Cumhurbaşkanı Erdoğan Uşak’ta (1)
    18. Sosyal medyadan terör propagandası..
    19. Askerlerden öğrencilerin mektubuna..
    20. ABD Başkanı Donald Trump:"Rusya'nın..
    21. TBB Başkanı Aydın: "Elinde olmayan TL..
    22. Cumhur İttifakı adaylarına..
    23. TBB Başkanı Aydın: "Türkiye’deki..
    24. Swap nedir? Swap oranı swap işlemi ne..
    25. TBB Başkanı Aydın: "(Türkiye'deki..
    26. Numan Kurtulmuş: "1940’larda uçağımızı..
    27. Trabzonspor'da Antalyaspor maçı..
    28. Antalya’da genç adamı uçurumun..
    29. Kazakistan'da 13 kişiyi taşıyan..
    30. Bıçaklı gaspçı kaçtığı otomobilde..
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    Bir araştırma şirketi daha açıkladı! 7 büyükşehirde bomba sonuçlar
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    İmamoğlu'na zor soru: PKK cenazesinde ne işin vardı?
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Cengiz Kurtoğlu, kapı kapı dolaşıp oy istedi
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Bakan Soylu: FETÖ'nün iti üç gün önce havladı
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!
    Yer: Hakkari! Silahlanan köylüler ateş etmeye başladı!

    Günün Karikatürü

    27 Mart 2019
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    ABD'nin Golan Tepeleri kararının nedeni belli oldu!
    Biletle değil abdestle girilecek
    Biletle değil abdestle girilecek