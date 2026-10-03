TBB Başkanı Çakar: Bankacılık sektörünün enerji kredisi 1 trilyon TL'yi aştı

Türkiye Bankalar Birliği (TBB) Başkanı Alpaslan Çakar, bankacılık sektörünün enerji sektörüne kullandırdığı kredi miktarının bugün itibarıyla 1 trilyon TL'nin üzerinde olduğunu açıkladı. Çakar, proje finansmanı tarafında yenilenebilir enerjinin payının yüzde 53'e ulaştığını belirterek sektörün yeşil dönüşümün finansmanında daha fazla sorumluluk almaya hazır olduğunu söyledi.

Açıklamalar, TBB Başkanı Çakar ve yönetim kurulu üyeleriyle Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) Başkanı Fatih Birol'un gazetecilerle bir araya geldiği "Dönüşümün Finansmanı: COP31 Yolunda Türkiye" başlıklı basın buluşmasında yapıldı.

Proje finansmanında 695 milyar TL'nin 347 milyar TL'si yenilenebilir enerji kredisi

Çakar, kredilerin dağılımını şöyle aktardı: "Proje finansmanı tarafında ise 695 milyar TL'lik enerji kredilerinin 347 milyar TL'lik bölümünü yenilenebilir enerji kredileri oluşturuyor. Bir başka ifadeyle, enerji sektörüne verilen her 100 TL'lik proje finansmanının 53 TL'si yenilenebilir enerjiye sağlanmış durumda."

TBB Başkanı, sektörün önüne koyduğu öncelikleri daha fazla kaynağı yeşil ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmak, uluslararası finansman imkânlarını ülkeye kazandırmak ve yeni finansman modelleri geliştirmek olarak sıraladı. Çakar'ın verdiği karşılaştırmaya göre 1,5 derece hedefi için yıllık yaklaşık 7,8 trilyon dolarlık iklim yatırımına ihtiyaç duyulurken, küresel iklim finansmanı yaklaşık 2 trilyon dolar seviyesinde bulunuyor. Çakar, Türk bankacılık sektörünün sermayeyi nitelikli ve sürdürülebilir yatırımlarla buluşturmada önemli bir rol üstlendiğini, COP31'in de yeni finansman modelleri ve iş birlikleri için önemli bir fırsat olduğuna inandıklarını ifade etti.

Çakar, önümüzdeki dönemin önemli yatırım alanları olarak yenilenebilir enerji kapasitesinin artırılması, enerji verimliliği, sanayinin düşük karbonlu üretime geçişi ve yeni teknolojilere uyumu sıraladı. Enerjideki dönüşümün çok büyük bir yatırım ihtiyacını beraberinde getirdiğini belirten TBB Başkanı, IEA'nın 2026 yılında küresel enerji yatırımlarının 3,4 trilyon dolara ulaşmasını, bunun yaklaşık 2,2 trilyon dolarının temiz enerji alanlarına yönelmesini beklediğini aktardı. Yenilenebilir enerjiden enerji verimliliğine, sanayiden ulaşıma, inşaattan tarıma kadar farklı sektörleri destekleyen finansman araçlarıyla ülkenin enerji dönüşümünün finansmanında aktif biçimde yer aldıklarını kaydetti.

Birol: Elektriğin enerji sistemlerindeki payının 2035'e kadar yüzde 35'e çıkarılması hedefleniyor

IEA İcra Direktörü Dr. Fatih Birol, COP31'in Türkiye için muazzam bir fırsat olduğunu vurguladı. Birol'un aktardığına göre, Cumhurbaşkanı'nın onayıyla Antalya'nın ana hedeflerinden biri, bugün dünyada yüzde 23 olan elektriğin enerji sistemlerindeki payını 2035 yılına kadar yüzde 35'e çıkarmak.

"Antalya'da önemli kararların alınmasının yanı sıra iklim değişikliğiyle mücadeleyi ve bu alanda atılabilecek somut adımları Türkiye kamuoyuna anlatmak için de önemli bir platform olacak" diyen Birol, böyle bir karar alınmasının piyasalara çok güçlü bir sinyal vereceğini belirtti: "Gelecek elektrikte."

Birol, elektrifikasyon hedefinin arkasında çok uzun bir yatırım zinciri bulunduğunu söyledi. Türkiye'nin uluslararası temaslarında Avustralya'yla birlikte ortaya koyduğu bu hedefin giderek daha geniş bir kabul gördüğünü gözlemlediklerini aktaran IEA İcra Direktörü, "Antalya'da birçok ülkenin bu konuda taahhüt vermesini sağlayabilirsek, bu yalnızca Türkiye için değil, dünya için de önemli bir kazanım olacak ve Antalya yıllar boyunca hatırlanacak" ifadesini kullandı.

Birol: Enerji yatırımlarında yüzde 40-60 tablosu bu yıl tersine döndü

Küresel enerji yatırımlarının dağılımında çok önemli bir dönüşüm görüldüğünü belirten Birol, geçmişte yatırımların yüzde 40'ı yenilenebilir enerjiye, yüzde 60'ı fosil kaynaklara giderken bu yıl tablonun tam tersine döndüğünü söyledi. Yenilenebilir enerji yatırımlarının çok hızlı büyüdüğünü ifade eden Birol, bunun iklim politikalarından bağımsız olarak teknolojiyle de güçlü bir ilişkisi bulunduğunu kaydetti.

"Bu dönüşüm bana umut veriyor; çünkü Antalya'da güçlü bir taahhüt ortaya koyabilirsek, bu yatırımların daha da büyümesinin önünü açabiliriz" dedi.