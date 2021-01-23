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Gündem Tazminat kazanan Nazlı Çelik'ten HDP'yi çıldırtan hareket
Gündem

Tazminat kazanan Nazlı Çelik'ten HDP'yi çıldırtan hareket

Milliyetçi duruşuyla tanınan haber spikeri Nazlı Çelik, HDP'li Abdullah Zeydan’dan kazandığı tazminatı Mehmetçik Vakfı’na bağışladı.

Yeniakit Publisher
2021-01-23 10:20:00 - 2021-01-23 10:21:42
Tazminat kazanan Nazlı Çelik'ten HDP'yi çıldırtan hareket

Star TV Ana Haber Spikeri Nazlı Çelik, 7-8 Nisan 2016 tarihlerinde Hakkari'nin Yüksekova ilçesine giderek, PKK operasyonlarından görüntüler alarak terör örgütünün sözde özerklik ilan ettiği bölgede özel bir haber yaptı.

Bu haberin ardından HDP eski Milletvekili Abdullah Zeydan, Twitter hesabından "Yüksekova halkının evini şov için bombalatan Çelik ve çamur medyasını bakana sorduk, verebilecek cevabı var mı?" diye tweet attı.

Çelik kişilik haklarının ihlal edilmesi nedeniyle Zeydan'a 50 bin liralık manevi tazminat davası açtı. Mahkeme Zeydan'ın, tweet'lerindeki ifadelerin eleştiri sınırında kaldığına karar verip davayı reddetti.

Çelik'in avukatının itirazı üzerine dosya istinaf incelemesi için Bölge Adliye Mahkemesi'ne gitti. İstinaf başvurusunu kabul eden Bölge Adliye Mahkemesi Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin hükmünü kaldırdı. Daire, Zeydan'ın haksız fiili nedeniyle Çelik'e, olay tarihinden itibaren işleyecek faiziyle birlikte 10 bin lira manevi tazminat ödemesine karar verdi. Çelik tazminatı Mehmetçik Vakfı'na bağışladı.

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Yorumlar

Yusuf can

Pkk li lar gebetince sehirdeki milus gucleti havliyor sira onlarada gelecek sehitlerin hesabi tek tek sorulacak az kaldi hdp liler
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Vejo

Kimbilir hangi yardakcinin evi idi bombalanan
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