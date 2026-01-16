Tazminat hesaplama tablosu: Yeni kıdem tazminatı kaç TL? Kaç lira ödeyecekler! Sonucu ne?

Kıdem tazminatı tavanı 2026 zamları ile birlikte arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı Sosyal Haklar Genelgesine göre, çalışanların 2026 Ocak-Temmuz döneminde alacakları kıdem tazminatı tavanı 2026 da belli oldu. Ayrıntılar...

KIDEM TAZMİNATI 2026 NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatının üst sınırı, 64 bin 948,77 lira olarak açıklandı. 2025'in Temmuz-Aralık döneminde ise tazminat tutarı 53 bin 919 liraydı. Buna göre, işçi statüsünde çalışanların kıdem tazminatı yüzde 20.45 arttı.

Ancak hesaplamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı tavan tutarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Tazminat hesaplama tablosu:

Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Bu brüt ücrete ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımları gibi tüm ödemeler dahil edilir. Ancak hesaplama tavan ücret 64.948,77 TL üzerinden yapılır; maaşı bu tutarın üzerinde olan çalışanlar da tavan üzerinden kıdem tazminatı alır.

Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir?

İşveren tarafından işten çıkarılan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanır.

Kendi isteğiyle ayrılanlar tazminat alamaz.

İşyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir.

Emeklilik nedeniyle işten ayrılanlar, erkekler askerlik sebebiyle, kadınlar ise evlilik nedeniyle işten ayrıldığında da kıdem tazminatını alabilir.

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar: 15 yıl ve 3.600 prim günü ile kendi isteğiyle ayrıldığında tazminata hak kazanır.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalılar: 25 yıl ve 4.500 prim günü veya 7.000 prim günü ile kıdem tazminatı alabilir.