  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Yapay zekâ ulusal güvenliğin anahtarı İmamoğlu’nun jetinden sevgilisinden bize ne diyenlere böyle cevap verdi! Bu şatafatın hesabı elbet sorulur! CHP’liler jandarmanın üzerine yürüdü! Suat Özçağdaş hakaretler savurdu! Yolun sonunda işten bile kovdular! CHP’li İBB’den engelli işçiye zulüm Abdest alacak suları bile yok Hırsızlık, yolsuzluk, rüşvet, haraç, uyuşturucu, kumar, fuhuş, bütün rezillikler var! CHP fuhuşla anılıyor Sadece 6 saniyede infaz etmişler! Ünlü ülkücü avukat Serdar Öktem’e uzun namlulu silahlarla saldırının görüntüleri ortaya çıktı TFF'den Galatasaray ve Fenerbahçe’ye kötü haber Akkuyu, enerji şoklarına karşı stratejik bir adım İmamoğlu’nun metresi Derya Çayırgan’ın "Birikim" Masalı Deşifre Oldu!
Ekonomi Tazminat hesaplama tablosu: Yeni kıdem tazminatı kaç TL? Kaç lira ödeyecekler! Sonucu ne?
Ekonomi

Tazminat hesaplama tablosu: Yeni kıdem tazminatı kaç TL? Kaç lira ödeyecekler! Sonucu ne?

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Tazminat hesaplama tablosu: Yeni kıdem tazminatı kaç TL? Kaç lira ödeyecekler! Sonucu ne?

Yeni yıl zamlı kıdem tazminatı tavanı 2026 asgari ücret ile birlikte belli oldu. Milyonlarca çalışan ve emeklilik hayali kuran vatandaş merak ediyor. Yeni kıdem tazminatı ne kadar, kaç lira? Kıdem tazminatı tavanı 2026? kaç lira ödenecek kamuoyu merak ediyor. Arama motorlarına liste soruldu! İşte sonucu...

Kıdem tazminatı tavanı 2026 zamları ile birlikte arttı. Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın yayımladığı Sosyal Haklar Genelgesine göre, çalışanların 2026 Ocak-Temmuz döneminde alacakları kıdem tazminatı tavanı 2026 da belli oldu. Ayrıntılar...

KIDEM TAZMİNATI 2026 NE KADAR OLDU?

Kıdem tazminatının üst sınırı, 64 bin 948,77 lira olarak açıklandı. 2025'in Temmuz-Aralık döneminde ise tazminat tutarı 53 bin 919 liraydı. Buna göre, işçi statüsünde çalışanların kıdem tazminatı yüzde 20.45 arttı.

Ancak hesaplamada Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın açıkladığı tavan tutarına dikkat edilmesi gerekiyor.

Tazminat hesaplama tablosu:

Kıdem tazminatı, çalışılan her tam yıl için 30 günlük brüt ücret üzerinden hesaplanır. Bu brüt ücrete ikramiye, prim, yol ve yakacak yardımları gibi tüm ödemeler dahil edilir. Ancak hesaplama tavan ücret 64.948,77 TL üzerinden yapılır; maaşı bu tutarın üzerinde olan çalışanlar da tavan üzerinden kıdem tazminatı alır.

Kıdem Tazminatı Kimler Alabilir?

İşveren tarafından işten çıkarılan çalışanlar kıdem tazminatına hak kazanır.

Kendi isteğiyle ayrılanlar tazminat alamaz.

İşyerinde en az 1 yıl çalışmış olmak gerekir.

Emeklilik nedeniyle işten ayrılanlar, erkekler askerlik sebebiyle, kadınlar ise evlilik nedeniyle işten ayrıldığında da kıdem tazminatını alabilir.

8 Eylül 1999 öncesi sigortalı olanlar: 15 yıl ve 3.600 prim günü ile kendi isteğiyle ayrıldığında tazminata hak kazanır.

8 Eylül 1999 – 30 Nisan 2008 arası sigortalılar: 25 yıl ve 4.500 prim günü veya 7.000 prim günü ile kıdem tazminatı alabilir.

 

TBMM'den geçti! En düşük emekli maaşı resmiyet kazandı
TBMM'den geçti! En düşük emekli maaşı resmiyet kazandı

Ekonomi

TBMM'den geçti! En düşük emekli maaşı resmiyet kazandı

Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca Hayatı ve Biyografisi
Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca Hayatı ve Biyografisi

Aktüel

Oktay Kaynarca kimdir? Oktay Kaynarca Hayatı ve Biyografisi

Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi
Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

Aktüel

Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

Rusya ile İran arasında ilişkiler: Putin son 15 gündür neden sessiz? Büyük tepki alıyor... O flaş gelişmeler
Rusya ile İran arasında ilişkiler: Putin son 15 gündür neden sessiz? Büyük tepki alıyor... O flaş gelişmeler

Dünya

Rusya ile İran arasında ilişkiler: Putin son 15 gündür neden sessiz? Büyük tepki alıyor... O flaş gelişmeler

Gitti mi? Rafa Silva için flaş bir iddia: Beşiktaş'a resmi teklif geldi... Olay gündem oldu
Gitti mi? Rafa Silva için flaş bir iddia: Beşiktaş'a resmi teklif geldi... Olay gündem oldu

Spor

Gitti mi? Rafa Silva için flaş bir iddia: Beşiktaş'a resmi teklif geldi... Olay gündem oldu

 

 

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23