Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

“Evimiz yıkıldığı için ailecek mağdur olduk. CHP ilçe başkanı Özgür Çelik’in aracılığıyla İBB’nin Florya’daki tesislerinde kaldık” diyen Çayırgan’ın beyanları, banka kayıtlarıyla da örtüşmedi. Çayırgan’ın, mağduriyet iddiasında bulunduğu dönemde, Ocak 2025’te tek seferde 2 milyon 875 bin TL ödeme yaparak son model bir Audi Q3 satın aldığı öğrenildi. Aylık gelirini savcılık ifadesinde 40 bin TL olarak beyan eden Çayırgan’ın, “Kaynağı belirsiz 50 bin Euro”ya ilişkin soruya “Kulüplerden elden aldığım paralar” yanıtını verdiği öğrenildi. Ancak dosyada yer alan finansal kayıtlar, ailesi üzerinden yürütülen para trafiğine işaret etti.