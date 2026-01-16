Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi
Önceki gün savcılığa verdiği ifadesinden "Kaynağı belirsiz 50.000 Euro nedir?" sorusuna "Kulüplerden elden aldığım paralar" cevabını veren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu öne sürülen voleybolcu Derya Çayırgan'ın bir skandalı daha patlak verdi. Savcılığa verdiği ifadede aylık gelirini 40 bin TL olarak beyan eden Çayırgan'ın, CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun, eşi Dilek İmamoğlu için ruhsat karşılığında villa aldığı Kameroğlu İnşaat'tan daire aldığı ortaya çıkarken banka hesaplarındaki hareketlilik ise dikkat çekti.