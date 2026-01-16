  • İSTANBUL
Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi
Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

Önceki gün savcılığa verdiği ifadesinden "Kaynağı belirsiz 50.000 Euro nedir?" sorusuna "Kulüplerden elden aldığım paralar" cevabını veren CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun sevgilisi olduğu öne sürülen voleybolcu Derya Çayırgan'ın bir skandalı daha patlak verdi. Savcılığa verdiği ifadede aylık gelirini 40 bin TL olarak beyan eden Çayırgan'ın, CHP’li Ekrem İmamoğlu'nun, eşi Dilek İmamoğlu için ruhsat karşılığında villa aldığı Kameroğlu İnşaat'tan daire aldığı ortaya çıkarken banka hesaplarındaki hareketlilik ise dikkat çekti.

#1
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

“Evimiz yıkıldığı için ailecek mağdur olduk. CHP ilçe başkanı Özgür Çelik’in aracılığıyla İBB’nin Florya’daki tesislerinde kaldık” diyen Çayırgan’ın beyanları, banka kayıtlarıyla da örtüşmedi. Çayırgan’ın, mağduriyet iddiasında bulunduğu dönemde, Ocak 2025’te tek seferde 2 milyon 875 bin TL ödeme yaparak son model bir Audi Q3 satın aldığı öğrenildi. Aylık gelirini savcılık ifadesinde 40 bin TL olarak beyan eden Çayırgan’ın, “Kaynağı belirsiz 50 bin Euro”ya ilişkin soruya “Kulüplerden elden aldığım paralar” yanıtını verdiği öğrenildi. Ancak dosyada yer alan finansal kayıtlar, ailesi üzerinden yürütülen para trafiğine işaret etti.

#2
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

Annesi Meral Çayırgan aracılığıyla yapılan 466 bin TL ve 200 bin TL tutarındaki para transferlerinin, paranın izini kaybettirmeye yönelik “katmanlama (layering)” yöntemiyle gerçekleştirildiği değerlendirildi. Aylık 75 bin TL civarında olduğu belirtilen sporcu gelirleriyle açıklanamayan bu hareketliliğin, bir kısmının kripto para borsalarına aktarılan fonlarla aklanmaya çalışıldığı kaydedildi.

#3
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

İfadesinde İmamoğlu'nu Ankara'da kaldığı Marriott Otel'de 3-4 kez ziyaret ettiğini itiraf eden Çayırgan'ın, İmamoğlu'nun siyasi kalesi Beylikdüzü ile olan finansal bağının hiç kopmadığı belirlendi. Beylikdüzü’nün tanınmış inşaat firmalarından Kameroğlu İnşaat’a, Derya Çayırgan’ın hesabından on binlerce dolar tutarında para çıkışları yapıldığı tespit edildi. Söz konusu transferlerin, “Kameroğlu Metrohome” projesi kapsamında gerçekleştirilen gayrimenkul alımlarına yönelik olduğu değerlendirilirken, paranın kaynağının belirsizliği nedeniyle işlemlerin MASAK’ın inceleme radarına takıldığı öğrenildi.

#4
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

Diğer yandan aylık gelirinin 40 bin TL olduğunu söyleyen voleybolcu Derya Çayırgan’ın banka hesaplarında ise milyonluk para transferleri yapıldığı belirlendi.

#5
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

İşte Derya Çayırgan’ın kaynağı belirsiz paralarla gerçekleştirdiği transferler;

#6
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

• 3 Ocak 2025 tarihli işlemlerde 3 milyon 515 bin TL’nin, yeni açılan bir hesabın başlangıç bakiyesi olarak sisteme girdiği ortaya çıktı. • 17 Ocak 2025’te ise 2 milyon 875 bin TL’nin, lüks segmentte yer alan bir Audi Q3 marka araç alımı için tek seferde gönderildiği kayıtlara yansıdı. • 12 Şubat 2025 tarihinde 3 milyon 680 bin TL tutarındaki meblağın vadeli hesaplar arasında aktarıldığı tespit edildi.

#7
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

• 24 Mart 2025’te 3 milyon 830 bin TL’nin, hesap açma ve kapama işlemleri üzerinden dolaşıma sokulduğu belirlendi. • 10 Ağustos 2018 tarihli işlemlerde ise 63 bin 628 dolar tutarındaki dövizin bozdurulduğu belirlendi. • 17 Haziran 2022’de 43 bin doların hesaba nakit olarak yatırıldığı kayıtlara yansıdı. • 7 Mart 2023’te banka aracılığıyla 57 bin 52 dolarlık döviz alışı yapıldığı görüldü.

#8
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

• 15 Haziran 2023 tarihinde 55 bin dolarlık döviz alımının tek seferde gerçekleştirildiği tespit edildi. • 30 Aralık 2024’te 40 bin ABD dolarının, banka şubesine çanta ile gidilerek hesaba elden yatırıldığı belirlendi. İşlemin o günkü kur üzerinden yaklaşık 1,4 milyon TL karşılığına denk geldiği kayıtlara geçti. • 13 Mart 2023’te 50 bin 850 Euro’nun tek işlemde satın alındığı ortaya çıktı. • 15 Haziran 2023 tarihinde hesaptan 45 bin Euro tutarında döviz alımı yapıldığı kaydedildi.

#9
Foto - Derya da voleyi vurmuş: Masak'ın radarına girdi... Skandalı patlak verdi

• 16 Haziran 2023’te banka şubesinden 50 bin Euro’nun nakit olarak çekildiği, tutarın yaklaşık 1,3 milyon TL karşılığına ulaştığı ve bu işlemin Beylikdüzü’ndeki finansal hareketlilikle aynı döneme denk geldiği tespit edildi. • 25 Aralık 2023 günü 24 bin 15 Euro’nun aynı gün içinde hesaba elden yatırılıp kısa süre sonra tekrar nakit olarak çekildiği belirlendi.

