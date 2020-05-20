  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çay toplamaya gidenler karantiya alınacak mı? | Koronavirüs pozitif çıkan ailelerin çayını kim toplayacak?

Yaş çay alımı ne zaman başlıyor? | ÇAYKUR 1. sürgü kotası ne kadar?

Bayramda çay toplanabilecek mi? | Sokağa çıkma yasağında çay toplamak yasak mı?

Yurt dışı uçuşları başlıyor mu? | Yurt dışından gelenler karantinaya alınacak mı?

Antalya'da korkutan görüntü! Aracında böyle bulundu
için kalan
Aktüel

Taziyeye katılanlardan dolayı bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi’nde bir kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantina altına alındı.

Yeniakit Publisher
2020-05-20 15:07:00 -
Taziyeye katılanlardan dolayı bir mahalle karantinaya alındı

Van’ın Gürpınar ilçesine bağlı Taşdöndüren Mahallesi’nde bir kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine mahalle karantina altına alındı.


Van’ın Edremit ilçesinin Eminpaşa Mahallesi’nde kalp krizi sonucu vefat eden yakınlarının 9 Mayıs günü defin işlemlerine katılan Erdemir ailesinden 3 kişi, yaşadıkları Gürpınar ilçesi Taşdöndüren Mahallesi’ne döndü. 17 Mayıs günü ise Erdemir ailesinden 1 kişi rahatsızlanarak hastaneye başvurdu. Hastaneye giden kişinin korona virüs testi pozitif çıkınca, mahallede sağlık ekipleri tarafından tarama ve testler yapıldı. Yapılan çalışmalar kapsamında bir kişinin daha korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Gürpınar İlçe Hıfzıssıhha Kurulu, 40 hane ve 300 nüfuslu Taşdöndüren Mahallesi’nde karantina uygulanmasına karar verdi. Karantina altına alınan mahallede güvenlik önlemi alındı. Jandarma ekipleri mahalleye giden yolu trafiğe kapatarak giriş çıkışlara izin vermezken, sağlık ekiplerinin mahalledeki çalışmaları ise sürüyor.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 155 m² tripleks ev
Satılık 155 m² tripleks ev

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı