Taziye ziyaretinde, anlatılan o olay! Mustafa Karahasanoğlu ağabey niçin cama yumruk attı?

Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu, Akit Medya Grubu İcra Kurulu Başkanı Mustafa Karahasanoğlu'nun vefatı dolayısıyla düzenlenen bir taziye ziyaretinde anlatılan olayı köşesine taşıdı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Taziye ziyaretleri devam ederken, anılar da tazeleniyor..

Abim Mustafa Karahasanoğlu için taziye ziyaretinde bulunan isimlerin bir kısmı gazetecilik sonrasında kendisini tanıyanlar..

Onların da çok değerli anıları var..

akit’in dik duruşu ile ilgili, pervasız yayınları ile ilgili takdirleri var..

Ama bir de..

Ağabeyimin yarım asrı aşan dostlarının ziyaretlerinde anlattıkları var ki..

Dindar insanların yaşadıklarını kamuya mal etme noktasındaki eksikliklerini, tekrar tekrar gözönüne getiriyor..

Elin solcusunun, beline silah takıp, adam kovaladığı-vurduğu dönemlerde..

Ülkede kardeş kavgasını fitilledikleri dönemlerde..

Dindar insanlar, anarşiye karışmadan..

Ama, algı operasyonlarına da eyvallah etmeden..

Medeni cesaretleri ile..

Farklı görüşten insanlara da ulaşma derdi ile..

Ne mücadeleler vermişler, hakkıyla anlatılsa, hakkıyla kamuoyuna mal edilebilse, belki sonraki nesiller de, bunlardan ibret çıkarabilse..

Önceki gün, abimin yarım asrı aşkın arkadaşı Bilal Karaköse taziye ziyaretine gelmişti..

Yakın köylümüz de olduğu için, evimize de gelip gitmişliği olan Bilal abi ile 1960’lı yıllara varan arkadaşlık, aynı zamanda Maçka Sanat Lisesi’ne uzanıyor.

Düşünün..

Yarım asrı aşan bir arkadaşlık..

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