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Aktüel

Taziye yasağına uymayan aileye ceza

Gaziantep’te taziye ziyareti yasağına uymayan aileye cezai işlem uygulandı.

Yeniakit Publisher
2020-06-15 17:20:10 -
Taziye yasağına uymayan aileye ceza

Gaziantep’te taziye ziyareti yasağına uymayan aileye cezai işlem uygulandı.


Konuya ilişkin valilikten yapılan açıklamada, “Bazı basın mecralarında yer verilen Van’ın Gürpınar ilçesinde Gaziantep’teki taziye ziyaretinden dönen 15 kişinin korona virüs tedbirleri kapsamında karantinaya alındığı haberi ile ilgili yapılan çalışmalar sonrası, ilimizde M.G. isimli şahsın 05.06.2020 günü kalp krizi nedeniyle vefat ettiği, vefat sonrasında şahsın ailesine taziye ziyaretinde bulunulduğu tespit edilmiştir. Konuyla ilgili olarak taziye sahibinin ailesine taziye ziyareti yasağını yok saymaları nedeniyle gerekli idari para cezası uygulanmış olup, bahse konu aile ile ilgili sağlık birimleri ile koordinasyon sağlanmıştır” denildi.

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