Taziye evini Bayraklı Belediyesi tamamlayacak

Bayraklı Belediye Başkanı Serdar Sandal, Refik Şevket İnce Mahallesinde vatandaşların taziye evi talebini geri çevirmedi. Başkan Sandal, mahalle sakinlerinin kendi aralarında para toplayarak yapmaya çalıştığı taziye evini, belediye olarak kısa sürede tamamlayarak hizmete sunacaklarını söyledi.

Bayraklı sokaklarında yürütülen asfaltlama çalışmalarını yerinde görmek üzere Refik Şevket İnce Mahallesine giden Başkan Sandal, bir mahallelinin talebi doğrultusunda Süleymaniye Camisi’nde inceleme yaptı. Din görevlisi ve Cami Derneği Başkanı Kadir Dumlupınar’dan bilgi alan Başkan Sandal, caminin temel ihtiyaçlarının karşılanması konusunda destek vereceklerini söyledi. Başkan Sandal ayrıca, caminin alt katını taziye evi olarak düzenleyerek yarım kalan inşaatı tamamlayacaklarını ifade etti. Sandal, “‘İlçe sakinlerimizin desteğiyle inşaatı bir aşamaya kadar gelen taziye evinin yapımını belediye olarak üstlendik. Refik Şevket İnce Mahallemizde bulunan Süleymaniye Camisi’nin alt katında yürütülen çalışmaları tamamlayacağız. Aynı zamanda cami bahçesini de yeniden tasarlayarak herkesin kullanabileceği bir alan haline getireceğiz. Kısa sürede çalışmaları bitirip bir de personel görevlendireceğiz” dedi.