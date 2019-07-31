Taze fasulyenin bilinmeyen faydaları

Uzmanların haftada en az 1 kez tüketilmesi gerektiğini belirttiği yeşil taze fasulye sağlık açısından önemli vitamin ve mineralleri ihtiva ediyor. Doymuş yağ içermeyen taze yeşil fasulye kalori bakımından da oldukça ideal bir besindir. 100 gramı sadece 31 kalori içeriyor.

Taze fasulyenin faydaları

Yüksek oranda lif içermesi nedeniyle ileri yaşlarda oluşabilecek kalın bağırsak kanseri riskini azaltır.

Sindirimi düzenler ve kabızlığı giderir.

Kolesterolü düşürür.

A vitamini bakımından zengin oluşu göz sağlığı için önemlidir.

Düşük kalorisi ile kilo vermeye yardımcıdır.

Lutein, beta-karoten, zea-xantin gibi antioksidanlar bakımından zengin oluşu vücudun serbest radikallerle savaşımını destekler. Yaşlanma belirtilerini yavaşlatır.

Zengin bir folat kaynağı oluşu hücre sağlığı için önem arz eder. Bu bakımdan hamilelik döneminde de kullanılması hem bebek hem de anne için önemlidir.

Taze fasulye C vitamini bakımından zengin oluşu bağışıklık sistemini güçlendirir. Vücudun direncini artırır, enfeksiyonlarla mücadelede yardımcı bir besindir.

Astım, bronşit gibi hastalıkların iyişleşmesine katkısı vardır.

Artrite karşı faydalıdır.

İçeriğindeki potasyum sayesinde kan dirtimin ve kan basıncını düzenler.

Yine metabolizmanını sağlıklı çalışması için gerekli olan demir, kalsiyum., magnezyum ve manganez minarellerini ihtiva eder.

Zengin mineral ve vitamin içeriği ile vücuda kuvvet verir. Beden yorgunluğu ve zihin yorgunluğuna da iyi gelir.

Kandaki şeker miktarını düşürür. Bu açıdan diyabet hastaları için de iyi bir yiyecektir. Pankreasın çalışmasını düzenler.

Taze fasulye karaciğer ve böbrekler için de iyi bir besindir. Böbrek taşı düşürülmesine yardımcıdır. Karaciğer yetmezliğine karşı faydalıdır.

Zehirlenmeler sonucu yenilmesi iyileşmeyi kolaylaştırır.

Taze fasulye yemeği tarifi

Malzemeler

750 gr yeşil taze fasulye (fasulyelerin çıtır çıtır olması lezzeti için önemlidir.)

1 adet orta boy kuru soğan

2 adet domates

1 yemek kaşığı salça

2 çorba kaşığı zeytinyağı (sıvı yağ da kullanabilirsiniz.)

isteğe bağlı baharat ve çok az tuz

Taze fasulye yemeği hazırlanışı

Tencereye zeytinyağını ekleyin. Ardından soğanı ince ince doğrayıp yağ ile birlikte kavurun.

Fasulyeleri dilimleyip soğanın üzerine koyun. Bu şekliyle orta ateşte fasulyeler suyunu çekene kadar bekleyin.

Doğramış olduğunuz domatesi ve salçayı koyup pişirmeye devam edin. Ardından 2 su bardağı sıcak su ilave edin.

Tuzunu ve baharatını da koyduktan sonra ağzı kapalı kısık ateşte fasulyeler iyice yumuşayana kadar pişirin.