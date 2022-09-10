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Spor Tayyip transferinde neler olmuş neler!
Spor

Tayyip transferinde neler olmuş neler!

Süper Lig'de transfer dönemi resmen sona erdi. Kulüpler yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirirken, birçok transfer savaşı da yaşandı. Bu isimlerden biri de Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Adana Demirsporlu Tayyip Talha için yaşandı. Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi imza aşamasına gelirken son dakikada Beşiktaş'a transfer olmuş ve herkes şaşkına dönmüştü. Bu transfere dair flaş bir detay ortaya çıktı.

Yeniakit Publisher
2022-09-10 11:23:00 -
Tayyip transferinde neler olmuş neler!

Süper Lig'de transfer dönemi resmen sona erdi. Kulüpler yaptıkları transferlerle kadrosunu güçlendirirken, birçok transfer savaşı da yaşandı. Bu isimlerden biri de Beşiktaş ve Fenerbahçe arasında Adana Demirsporlu Tayyip Talha için yaşandı. Genç oyuncunun Fenerbahçe'ye transferi imza aşamasına gelirken son dakikada Beşiktaş'a transfer olmuş ve herkes şaşkına dönmüştü. Bu transfere dair flaş bir detay ortaya çıktı.

Fenerbaçe yeni hocası Jorge Jesus'la sezona iddialı bir giriş yaparken oldukça hareketli bir transfer dönemi geçirdi. Sarı-Lacivertliler kadrosunu 12 isimle güçlendirirken, transfer son gününde ezeli rakibi Beşiktaş'a büyük bir çalım atmaya hazırlanıyordu. Fenerbahçe yönetimi Adana Demirspor'da forma giyen Tayyip Talha Sanuç transferinde büyük mesafe kat ederken, flaş bir hamle ile Beşiktaş bu isimde mutlu sona ulaşan taraf olmuştu.

Hal böyleyken Beşiktaş'ın bu transferi neden son dakika hamlesiyle bitirdiği merak edilirken, flaş bir detay ortaya çıktı. Buna göre; Siyah-Beyazlı ekip, transfer dönemi sona ermeden mutlak bir stoperi kadrosuna katmak istiyordu. Bu mevki için ilk aday ise daha önce Galatasaray'ın da istediği Kaan Ayhan'dı ancak Tayyip Talha’yı alarak transferi bitirdi.

KAAN OLMADI TAYYİP!

TMW'nin haberine göre; Beşiktaş, savunma oyuncusu Kaan Ayhan için Sassuolo'dan çarşamba akşamına kadar yanıt bekledi. Siyah-beyazlılar, Türk savunma oyuncusunun bonservisini almak için 6 milyon Euro'yu masaya koydu. Ancak Sassuolo 25 kişilik oyuncu kadrosuna Kaan’ı 3 stoperden birisi olarak yazdığı için olumsuz cevap verdi.

Olası bir sakatlık durumunda yeni bir stoper alamayacaklarını Galatasaray’a olduğu gibi kendilerine de ilettiklerinin cevabını verdiler. Beşiktaş vakit kaybetmedi. Sassuolo'dan gelen bu olumzsuz yanıt sonrası elini çabuk tutmak isteyen Beşiktaş, Adana Demirspor'dan Tayyip Talha’yı kadrosuna katarak ezeli rakibi Fenerbahçe'ye bir son dakika transfer çalımı atarken, stoper mevkindeki eksiğini de bu isimle kapatmış oldu. transferi tamamladı.

 

 

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