Tayyip Kanarya imzayı attı Kayserili golcü futbolcu Tayyip Kanarya, Bayburt İl Özel İdarespor ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

Kayserili golcü futbolcu Tayyip Kanarya, Bayburt İl Özel İdarespor ile 1 yıllık kiralık olarak sözleşme imzaladı.

TFF 2.Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Bayburt İl Özel İdarespor, Manisa Büyükşehir Belediyespor’dan 1995 doğumlu Tayyip Kanarya’yı kadrosuna dahil etti. Yeni sezonda TFF 2.Ligde mücadele edecek olan Bayburt İl Özel İdarespor’da transfer çalışmaları devam ediyor. Sarı-Siyahlı formayı giyecek olan Tayyip Kanarya takımla birlikte çalışmalara başladı.

Futbola 2005 yılında Kayseri İl Özel İdarespor’da başlayan Tayyip Kanarya, ardından Kayseri Erciyesspor, Pazarspor, Kastamonuspor 1966, Bayrampaşaspor ve son olarakta Manisa Büyükşehir Belediyespor formaları giydi.

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