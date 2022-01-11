Cumhurbaşkanı Erdoğan: Vesayeti yendik, terörün başını ezdik!

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni'nde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar:

"Değerlerimizle iftihar ediyoruz"

"Yaşayan İnsan Hazineleri envanterinin temel şartı olan usta-çırak ilişkisi içerisindeki öğrenilme şartı, bizim ahilik geleneğimizin de esasını oluşturuyor.

Bilgileri ve becerileriyle ülkemizin kültür hazinesinin bugüne taşınmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan değerlerimizle iftihar ediyoruz.

Bizim medeniyetimizde şehirler; mabedleri, meskenleri, caddeleri ve çarşılarıyla içinde yaşayan toplumun maddi birikimiyle birlikte maneviyatını da yansıtan birer aynadır.

Zira ilim ve irfan ehli yanında; kanaat ve ticaret erbabı da aynı kaynaklardan beslenmiştir.

"Kayıtlı kültürel miras sayımız 21'e yükselmiştir"

2008 yılından bu yana UNESCO'ya en fazla kültürel değer kaydettiren ülkeler arasındayız. Kayıtlı kültürel miras sayımız 21'e yükselmiştir.

Ülkemizin dört bir yanındaki ustalarımız sanatçılarımız paha biçilmez eserler ortaya çıkarıyor. Böylece kültür ve sanat dünyamız zenginleşiyor. Kültürel mirasımızın nesilden nesile aktarılması için devlet olarak üzerimize düşen sorumluluğu yerine getiriyoruz.

Eser ve hizmet siyasetimizi insanı yaşat ki devlet yaşasın anlayışı züerine inşa ediyoruz.

İnternet yapay zekanın dijital kurguların çevremizi kuşattığı bir dönemde kendimiz olarak kalmamız gerekiyor.

"Vesayeti yendik, terörün başını ezdik"

Son iki asrını dış saldırılar yanı sıra kendi iç çekişmeleriyle geçiren bir milleti yeniden bir olma anlayışıyla bir araya getirdiğimize inanıyoruz. Darbe girişimlerini önledik. 2023 hedeflerini hayata geçirmek için kararlılıkla çalıştık, 2053 vizyonumuzu güvenle ilan ettik. Vesayeti yendik, terörün başını ezdik. Ülkemizi yatırımlarla donattık, geleceğe umutla bakmamızı sağladık.

Ödül sahipleri

Tevfik Alparslan Babaoğlu - Ebru Sanatçısı

Fatma Çiçek Derman - Tezhip sanatçısı

Alpay Ekler - Karagöz Sanatçısı

Ayten Tiryaki - Hat sanatçısı

Amir Ateş - Hafız Mevlithan

Fatma Önkol - Masal Anlatıcısı

Hasan Tabakoğlu - Kazaziye Ustası

İbrahim Atıcı- Semer Ustası

Mehmet Orhan Çakıroğlu - Yemeni Yapım Ustası