  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Bu sefer aynı gece tutuklanır haberiniz olsun! Sakın ha sakın! Aklınızdan bile geçirmeyin!

Bomba kulis geldi! Meclis Başkanı o isim olacak! Kabinede bakın kimler var

Ahmet Hakan, o şarkıcıyı böyle rezil kepaze etti! Vay manipülatör vay

Murat Sancak, 'Türkiye'de ortalık karışacak ama karışsın' diyerek sessizliği bozdu! 'Yok artık' dedirten sözler

Hesap uzmanı için hesap zamanı!

Ersan Şen'in CHP sözleri gündeme oturdu

Tehlikeli gerilim: Pakistan askerleri öldürüldü!

Türkiye'nin F-35'lerini o ülkeye verdiler! Uçakların ardından şimdi 'Türkiye ile savaşma' gazını verecekler

ABD'den dikkat çeken F-16 açıklaması! Kendi ülkesini eleştirerek gerçeği açığa çıkardı

Suudi Arabistan'ın petrol devi Aramco'dan dünyayı sallayacak Türkiye kararı! Görüşmeler resmen başladı
Medya Tayyip Erdoğan akıllarını aldı! Deniz Zeyrek’ten olay itiraf
Medya

Tayyip Erdoğan akıllarını aldı! Deniz Zeyrek’ten olay itiraf

Yeniakit Publisher
2023-06-02 15:31:00 -
Tayyip Erdoğan akıllarını aldı! Deniz Zeyrek’ten olay itiraf

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, muhalefet seçmeninin içinde bulunduğu ruh halini dikkat çeken ifadelerle özetledi.

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, muhalefet seçmeninin içinde bulunduğu ruh halini dikkat çeken ifadelerle özetledi. 

“Ülkede yaşayan iki kişiden biri seçimi Tayyip Erdoğan kazandı diye depresyona girmiş” diyen Zeyrek, özetle şunları kaydetti:

“28 Mayıs’tan bu yana en çok duyduğum cümlelerden biri işte buydu: “Çok kötüyüz, yine kaybettik” Muhalefet seçmenleri seçim sonuçlarından aşırı derecede olumsuz etkilenmiş. Hayal kırıklığının ötesinde depresif bir ruh haline kapılmış. Ülkede yaşayan iki kişiden biri seçimi Tayyip Erdoğan kazandı diye depresyona girmiş, en hafifinden mutsuz olmuş.”

 
ÖNE ÇIKAN VİDEO

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Murat

Antidepresan kullansınlar iyi gelir
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23