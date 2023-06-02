Tayyip Erdoğan akıllarını aldı! Deniz Zeyrek’ten olay itiraf

Sözcü gazetesi yazarı Deniz Zeyrek, muhalefet seçmeninin içinde bulunduğu ruh halini dikkat çeken ifadelerle özetledi.

“Ülkede yaşayan iki kişiden biri seçimi Tayyip Erdoğan kazandı diye depresyona girmiş” diyen Zeyrek, özetle şunları kaydetti:

“28 Mayıs’tan bu yana en çok duyduğum cümlelerden biri işte buydu: “Çok kötüyüz, yine kaybettik” Muhalefet seçmenleri seçim sonuçlarından aşırı derecede olumsuz etkilenmiş. Hayal kırıklığının ötesinde depresif bir ruh haline kapılmış. Ülkede yaşayan iki kişiden biri seçimi Tayyip Erdoğan kazandı diye depresyona girmiş, en hafifinden mutsuz olmuş.”



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