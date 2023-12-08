"Tayyip Dede" klibi yayınlandı! Korkutata'nın yeni hedefi belgesel

Korkutata'nın kaleme aldığı şarkı için 81 ilden çocukların katılımıyla klip çekildi. Türkiye'nin yedi bölgesinden çocuklar, rap türündeki "Tayyip Dede" şarkısı için stüdyoya girdi, ardından kamera karşısına geçti.

Fatma Korkutata, şarkı fikrinin nasıl ortaya çıktığını, klip çekim sürecini ve gelecek hedeflerini anlattı.

"Cumhurbaşkanımız nerede olursa olsun çocuklara büyük kıymet verir. Çocukları milletin evinde misafir eder." diyen Korkutata, "Diğer çocuklar da biz de sesimizi duyurmak istiyoruz dediler. Ben de onların sesi olmaya niyet ettim. Cumhurbaşkanımızın çocuklara olan sevgisini bir kitapta topladım." ifadelerini kullandı.

'Çok uğraştım ama değdi'

Korkutata, Erdoğan'ın çocuklara olan sevgisini Türkiye'nin en kapsamlı klibi haline getirmek için büyük çaba gösterdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Birbirinden neşeli çocukların edasıyla, heyecanıyla, hayaliyle onların duygularına tercüme olarak mısralara döktüm. Şarkı buradan hareketle yola çıktı. Önce kitap, sonra şarkı... Amacıma ulaştığımı da düşünüyorum. Türkiye'nin yedi bölgesindeki çocuklar her birinin geleneği ve kültürü ayrı klipte cıvıl cıvıllar. Çekimleri İstanbul, Adıyaman, Bingöl, Ankara'da ve daha birçok şehrimizde yaptık.

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Klipte 60'a yakın çocuk yer aldı. Bütün Türkiye'yi kapsayan o kadar geniş kapsamlı bir klip oldu. Bu kadar çok çocuğun sesiyle görüntülerdeki senkronu oturtmak için çok uğraştım ama değdi. Sayın Cumhurbaşkanımız için ve çocukların hayallerini gerçekleştirmek adına bu emeğe değer."

'Yeni hedefim belgeselini çekmek'

Birçok ödüle layık görülen "Tayyip Dede" kitabının yazarı Fatma Korkutata, yeni hedefinin aynı isimle bir belgesel çekmek olduğunu söyledi:

"Cumhurbaşkanımızın çocuklara olan bu sevgisini Tayyip Dede belgesel filmi haline getirmek istiyorum. Sonrasında da inşallah sinema filmi nasip olursa. Adım adım gidiyoruz. İnşallah sayın Cumhurbaşkanımız da beğenirler. Kendilerinin de beğenisi benim için çok önemli. Sonraki hedef çalışacağız her zaman. Durmak yok, yola devam."