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Aktüel Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi
Aktüel

Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi

Yeniakit Publisher
2020-10-15 19:20:36 -
Tayvan'da üç dakikada sonuç veren Kovid-19 testi geliştirildi

ANKARA (AA) - Tayvan'da üç dakikada sonuç veren yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi geliştirildi.

South China Morning Post'un haberinde, yüksek hassasiyetli biyomedikal algılama teknolojisine sahip test kitinde biyosensör çip bulunduğu belirtildi.

Molsentech şirketinin CEO'su Çia-Cung Çu, bu yarı iletken çipin en büyük avantajının, üç dakikada doğru sonucun alınabilmesini sağlaması olduğunu belirterek, basit bir sisteme sahip olan testi herkesin kendine uygulayabileceğini ifade etti.

Test kitinin ilk evrelerinde bile koronavirüsü tespit edebildiği aktarıldı.



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