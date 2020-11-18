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Dünya Tayvan’da F-16 savaş uçağı kayboldu
Dünya

Tayvan’da F-16 savaş uçağı kayboldu

Tayvan'da hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında bir anda kayboldu.

Yeniakit Publisher
2020-11-18 13:19:00 -
Tayvan’da F-16 savaş uçağı kayboldu

Tayvan'da hava kuvvetlerine ait F-16 savaş uçağı eğitim uçuşu sırasında bir anda kayboldu.

Tayvan Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, F-16 savaş uçaklarından birinin, gece eğitim uçuşu sırasında kaybolduğu bildirildi.

Açıklamada, tek kişilik eğitim uçağının kalkıştan yaklaşık 2 dakika sonra radardan çıktığı ve pilottan haber alınamadığı belirtildi.

Kaybolan uçak için Hualien kentindeki hava üssünü çevreleyen alanda kapsamlı havadan ve denizden arama emri verildi.

Tayvan hakkında bilgi

Resmi adı Çin Cumhuriyeti olan ada devleti Tayvan’ı Çin Halk Cumhuriyeti özerk bir olarak tanımamaktadır. Çin Tayvan’ı ülke olarak tanıyan devletlere ambargo uygulamaktadır. Bu nedenle Tayvan dünyada birçok ülke tarafından resmi olarak tanınmamaktadır.

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