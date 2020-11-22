  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel Tayvan'da binlerce kişi ABD'den et ithalatını protesto etti
Aktüel

Tayvan'da binlerce kişi ABD'den et ithalatını protesto etti

Yeniakit Publisher
2020-11-22 15:52:27 -
Tayvan'da binlerce kişi ABD'den et ithalatını protesto etti

TAİPEİ (AA) - Tayvan'ın başkenti Taipei'de binlerce kişi, ABD'den domuz ve sığır eti ithalatına izin veren kararın iptal edilmesi talebiyle gösteri düzenledi.

Başkent sokaklarına akın eden binlerce gösterici, ABD'den et ithalatı yapılmasına izin veren karara tepki gösterdi.

Göstericiler, ABD'den et ithal edilmesine "gıda güvenliği" şüphesi gerekçesiyle karşı çıktıkları yönünde sloganlar attı.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen'in söz konusu kararı, gıda güvenliği yönünden büyük kaygılar uyandıran "ractopamin" adlı katkı maddesinin hayvan yemlerinde kullanıldığı gerekçesiyle hem muhalefetteki Kuomintang Partisi hem de vatandaşlar tarafından tepkiyle karşılanıyor.

Tsai, ağustosta ABD'den yapılan domuz ve sığır eti ithalatına uygulanan yasağı kaldırmıştı.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yasaklanan katkı maddeleri arasında yer alan ractopamin ABD'de yasal olarak kullanılıyor.


Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler
Ekonomi

Ülkeler resmen sıraya girdi! Türkiye’den istediler

Türkiye, gelişmekte olan 8 Müslüman ülkenin kurduğu Gelişen 8 Ekonomik İşbirliği Örgütü'nün (D-8) uçak sanayilerinin merkezi ve teknik bakım..
İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı
Teknoloji

İlk olarak SOM-J'de kullanılacak! Seri üretim için geri sayım başladı

Kale Grubu Başkan Yardımcısı ve Teknik Bölüm Başkanı Osman Okyay, "Milli Turbojet Motoru'nun son aşaması olan kalifikasyon testlerinin en ge..
Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum
Gündem

Dehşet veren ifade: Yıllardır kesip yiyorum

İstanbul Tuzla'da sokaktan yakaladığı kedileri keserek eve götürüp yediği iddia edilen kadın vatandaşlardan tarafından polise ihbar edilip y..
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto
Satılık 2011 model Fıat Grande Punto

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay