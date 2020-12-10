Tayvan'da 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
Tayvan'ın doğu sahili açıklarında 77 kilometre derinlikte 6,7 şiddetinde bir deprem meydana geldi.
Tayvan Merkezi Hava Bürosu, ülkenin doğu sahili açıklarında 77 kilometre derinlikte 6,7 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Jeolojik Araştırma Merkezi ise Doğu Asya ülkesindeki depremin 6,2 şiddetinde olduğunu duyurdu.
Can ya da mal kaybına neden olup olmadığı henüz bilinmeyen depremin başkent Taipei'de hissedildiği belirtildi.