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Aktüel Tayvan heyetinden AA'ya ziyaret
Aktüel

Tayvan heyetinden AA'ya ziyaret

Yeniakit Publisher
2020-11-13 16:18:50 -
Tayvan heyetinden AA'ya ziyaret

ANKARA (AA) - Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Yaser Çıng ve beraberindeki heyet, Anadolu Ajansını (AA) ziyaret etti.

Heyeti, AA Genel Müdür Yardımcısı ve Genel Yayın Yönetmeni Metin Mutanoğlu kabul etti. Görüşmede, AA Uluslararası Haberler Yayın Yönetmeni Faruk Tokat ve Dünya Dilleri Yayın Yönetmeni Mehmet Öztürk de hazır bulundu.

Mutanoğlu, heyete, AA'nın faaliyetleri, yayın dilleri ve hedeflerinin yanı sıra kurumun uluslararası yapılanması ve işleyişi hakkında bilgi verdi.

Tayvan'ın Ankara Ekonomi ve Kültür Misyonu Temsilcisi Çıng'ın Türkiye ile Tayvan arasındaki ilişkilerde önemli rol oynadığına dikkati çeken Mutanoğlu, Çıng'ın Türkiye-Tayvan ilişkilerinde köprü görevi üstlendiğini dile getirdi.

Çıng ise Türkiye ile Tayvan arasındaki ikili ilişkilerin önemine dikkati çekerek, ticari ve ekonomik ilişkilerin daha da gelişmesi temennisinde bulundu.

Tayvan'ın, yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılmasını önleme ve salgını kontrol altında tutmadaki başarısına da değinen Çıng, Tayvan'ın bu başarısını tüm dünyayla paylaşmaya hazır olduklarını söyledi.

Çıng, ayrıca Tayvan'ın Merkez Haber Ajansı (CNA) ile AA arasındaki iş birliği imkanlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Konuşmaların ardından karşılıklı hediyeler takdim edildi.

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