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Aktüel Tayland'da ulusal parka atılan çöpler, "sahiplerine" geri gönderilecek
Aktüel

Tayland'da ulusal parka atılan çöpler, "sahiplerine" geri gönderilecek

Yeniakit Publisher
2020-09-18 15:06:03 -
Tayland'da ulusal parka atılan çöpler, "sahiplerine" geri gönderilecek

ANKARA (AA) - Tayland'ın başkenti Bangkok yakınlarındaki Khao Yai Ulusal Parkı, ziyaretçilerinin çevreye attığı çöpleri adreslerine göndereceğini duyurdu.

BBC'nin haberine göre, Tayland Çevrecilik Bakanı Varawut Silpa-archa, Khao Yai Ulusal Parkı'nı kirletenlerin adreslerine çöplerinin kargoyla yollanmaya başlanacağını açıkladı.

Parkı kirletenlerin polise de bildirileceğini vurgulayan Varawut, ziyaretçilerin adreslerinin alınacağını ve parkı kirletenlerin çöplerinin arkalarından gönderileceğini belirtti.

Söz konusu uygulamanın bir uyarı olduğunun altını çizen Varawut, bırakılan çöplerin bir kutuya konularak "Bunları Khao Yai Ulusal Parkı'nda unuttunuz." notuyla sahiplerine ulaştırılacağını kaydetti.

Varawut, ulusal parkı kirletmenin suç olduğu ve bu kapsamda ağır para cezasının yanı sıra 5 yıla varan hapis cezalarının verilebildiği bilgisini paylaştı.

Yetkililer, bırakılan çöplerin doğaya ve özellikle parktaki hayvanlar için önemli ölçüde zararlı olduğuna dikkati çekiyor.




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