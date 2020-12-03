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Aktüel Tayland'da sel felaketi: 5 ölü
Aktüel

Tayland'da sel felaketi: 5 ölü

Yeniakit Publisher
2020-12-03 14:41:29 -
Tayland'da sel felaketi: 5 ölü

ANKARA (AA) - Tayland'ın güneyinde etkili olan muson yağmurlarının yol açtığı sellerde 5 kişi hayatını kaybetti.

Channel News Asia'da yer alan habere göre, Tayland’ın güneyindeki 7 eyalette muson yağmurlarının neden olduğu ani su baskınları sonucu 5 kişi öldü.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, ölümlerin tamamının Nakhon Si Thammarat kentinde meydana geldiği ve bölgede 255 binden fazla konutun zarar gördüğü bildirildi.

Yerel basın Nakhon Si Thammarat'da insanların bir botun üstünde kürek çekerken, hastane personelinin ise seli engellemek için acil servisin etrafına kum torbaları dizerken çekilmiş görüntülerine yer verdi.


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