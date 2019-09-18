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Tayland'da polis Müslüman öğrencilerin şahsi bilgilerini toplama yönünde karar aldı

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, Emniyet Özel Şube Bürosunun ülkedeki Müslüman üniversite öğrencilerinin şahsi bilgilerini toplama yönündeki kararına destekldi.

18 Eylül 2019 Çarşamba 13:39
Tayland'da polis Müslüman öğrencilerin şahsi bilgilerini toplama yönünde karar aldı

Tayland Başbakanı Prayut Çan-oça, Emniyet Özel Şube Bürosunun ülkedeki Müslüman üniversite öğrencilerinin şahsi bilgilerini toplama yönündeki kararını savundu.

"Nation Thailand"ın haberine göre, Prayut, polisin, ülke genelindeki üniversitelerden Müslüman öğrencilerin kişisel bilgilerini istemesine, "bunun bir ayrımcılık değil sadece veri derlemesi olduğunu" savunarak destek verdi.

Polisin bu kararının kimsenin mahremiyetini ihlal etmek anlamına gelmediğini savunan Prayut, "Kişi yasa dışı bir şey yapmayı düşünmüyorsa, kişisel bilgilerinin toplanmasından asla endişe etmemelidir." dedi.

Prayut, polis için Müslüman öğrenciler hakkındaki bilginin, istihbarat açısından faydalı eşsiz bir veritabanı oluşturmak adına gerekli olduğunu savundu.

Tayland Müslüman Öğrenciler Federasyonu kısa süre önce polisin tüm üniversitelere Müslüman öğrencilerin kişisel bilgilerini sunmaları yönünde resmi talepte bulunulmasını sorgulayan bir açıklama yapmıştı.

Polisin üniversitelerden birine yaptığı talebin yer aldığı bir belge sosyal medyada paylaşılmıştı.

Müslüman öğrenciler, polisin bu taleple ayrımcılık yaptığını ifade ediyor.

 

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 13:39
  1. Müslüman üniversite öğrencileri
  2. şahsi bilgi
  3. Tayland
  4. Prayut Çan-oça
  5. Anadolu Ajansı

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