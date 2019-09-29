Tayland'da feci kaza! 13 kişi hayatını kaybetti Asya ülkesi Tayland'da kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Tayland’da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonetin devrilmesi sonucu 13 kişinin hayatını kaybettiği, 5 kişinin yaralandığı belirtildi. Tayland’ın başkenti Bangkok’da 18 kişinin bulunduğu bir kamyonet şerit değiştirmeye çalışırken hızını alamayıp devrildi. Polis tarafından yapılan açıklamada, kazada 9’u üniversite öğrencisi 13 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Yaralanan 5 kişiden 2’sinin durumunun ağır olduğu öğrenildi. 18 kişi hayatını kaybetmişti Geçtiğimiz yıl Mart ayında, Tayland'ın kuzeydoğusunda tatilden dönen insanları taşıyan bir otobüs yoldan çıkıp ağaca çarpmış, 18 kişi hayatını kaybetmişti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.