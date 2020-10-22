Tayland'da doğal gaz borusu patladı: 3 ölü, 28 yaralı
ANKARA (AA) - Tayland'da doğal gaz borusunun patlaması sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 28 kişi yaralandı.
Ülke basınında yer alan habere göre polis yetkilileri, Samut Prakan kentinde Bang Bo bölgesinde doğal gaz borusunda patlama meydana geldiğini bildirdi.
Patlamada 3 kişinin hayatını kaybettiğini ve 28 kişinin yaralandığını kaydeden yetkililer, yaralıların çevredeki hastanelerde tedavi altına alındığını belirtti.
Patlama sırasında çevredeki ev ve araçlarda hasar oluştu.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.