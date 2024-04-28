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Dünya Tayland Dışişleri Bakanı istifa etti!
Dünya

Tayland Dışişleri Bakanı istifa etti!

Yeniakit Publisher
2024-04-28 17:18:00 -
Tayland Dışişleri Bakanı istifa etti!

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara, hükümetin kabine değişikliğini açıklamasının ardından istifa etti.

Tayland Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Parnpree Bahiddha-Nukara, hükümetin kabine değişikliğini açıklamasının ardından istifa etti.

Bangkok Post gazetesinin haberine göre, Tayland Kraliyet Gazetesi'nde, Başbakan Srettha Thavisin'in kabine değişikliğine gittiği açıklandı.

Kabine değişikliği listesine göre Parnpree, Başbakan Yardımcılığı görevinden alındı.

Değişikliğin ardından Parnpree, Başbakan Srettha'ya, Dışişleri Bakanlığı ve atandığı diğer görevlerden bugün itibarıyla istifa ettiğine ilişkin mektubunu iletti.

Parnpree, mektubunda kabine değişikliğinin "performansıyla ilgisi olmadığını düşündüğünü" ifade etti.
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Diğer yandan, Thai Enquirer internet sitesinin X hesabından Parnpree'nin istifa mektubu paylaşıldı.

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