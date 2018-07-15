0553 313 94 23

Tayini çıkan emniyet müdürü için imza kampanyası!

Diyarbakır'ın Sur İlçe Emniyet Müdürü Asuman Karacık’ın tayin haberi, ilçedeki esnaf ve vatandaşlarını üzdü. İmza kampanyası başlatan Sur esnafı, Karacık’ın gitmesi halinde kepenk ve kontak kapatacaklarını söyledi.

15 Temmuz 2018 Pazar 11:33
Tayini çıkan emniyet müdürü için imza kampanyası!

Asuman Karacık, adı daha çok sokağa çıkma yasakları ve terörle mücadeleyle anılan Sur’a yaklaşık 1.5 yıl önce İlçe Emniyet Müdürü olarak atanmıştı. 9 yıldır da Diyarbakır’da görev yapan Karacık, yaptığı çalışmalarla ilçe halkının güvenini ve sevgisini kazanarak onların ablası oldu.

Asuman Karacık’ın geçen günlerde yapılan atamalarda tayininin Hatay’a çıkması ilçe halkını üzdü. Diyarbakır’da çok sevilen ve faili meçhul suikast sonucu şehit edilen Diyarbakır Emniyet Müdürü Gaffar Okkan'a atfen 'Kadın Gaffar Okkan' diye bahsettikleri Asuman Karacık’ın tayininin durdurulmasını isteyen ilçe halkı ve esnafı, tayinin durdurulması için imza kampanyası başlattı. Sur ilçesindeki tarihi Yanık Çarşı esnafının önceki gün başlattığı imza kampanyasına destek verenlerin sayısı şimdiden 1500’e yaklaştı.

Yanık Çarşı Esnafı Derneği Başkanı Yılmaz Yardım, Asuman Karacık’ın Sur İlçe Emniyet Müdürlüğü görevini yürütmesini istediklerini söyledi. Yılmaz Yardım, “Halk olarak, esnaf olarak bizim ona ihtiyacımız var. Eğer Asuman Hanım giderse esnafımız kepengini, dolmuş şoförlerimiz de kontaklarını kapatacak. Asuman Hanım bizlerle içli dışlı, kapısı bize her zaman açık. Onu sevmeyen olabilir ama biz halk olarak onu çok sevip destek veriyoruz. Halkın yanında ve çok adaletli. Ne zaman kapısını çalsak sorgusuz sualsiz onun yanına gidebiliyoruz. İkinci bir Ali Gaffar Okkan bizim için, tüm esnaf aynı fikirdeyiz. Cumhurbaşkanlığına yazı yazdık. Vekillerimizle de görüştük, Asuman Hanımın burada kalması için çalışmalarımız devam ediyor” dedi.

Haber Tarihi: 15 Temmuz 2018 Pazar 11:33
  1. Hatay
  2. Diyarbakır
  3. Sur
  4. Asuman Karacık
  5. Emniyet Müdürü

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye: AB'ye dava açın!
    1. Donald Trump'tan İngiltere'ye tavsiye:..
    2. Köylüler korkudan tarlaya giremiyor!
    3. Aydın'da serinlemek için girdiği..
    4. Konya'da korkudan tarlanın içine..
    5. Azerbaycan'da sınırı geçmeye çalışan 1..
    6. Başkentte duygu dolu anlar!
    7. 1500 metrede 48 derece jeotermal su..
    8. Oynadığı piyesteki gibi şehit edildi
    9. Şeker üretiminin tarihine ışık tutuyor
    10. Babacar Sarr'dan yeşil ışık! 'Yakında..
    11. Binali Yıldırım: 15 Temmuz'u..
    12. 15 Temmuz’un Çanakkale’den farkı yok
    13. Flaş! Türkiye'nin utangaçlık haritası..
    14. Bakan Varank'tan 15 Temmuz açıklaması!..
    15. Darbecilerin 'kafasına sıkılsın'..
    16. Başkan’dan ‘Millet Yürüyüşü’ne davet
    17. BOREN'in görev, yetki ve..
    18. Yerli insansız savaş uçağı 2023’te..
    19. Rize’de hortum panikletti
    20. Kılıçdaroğlu'ndan 15 Temmuz mesajı
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    Kırkpınar karıştı! "Benim için Kırkpınar bitmiştir"
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    İşte Adnan'ın villasındaki 127 ekranlı kamera odası!
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Erdoğan çözümü açıkladı! Doların yükselişi sona erecek
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Yunan siyasetçiden Çipras'ı şoka sokacak 'Türkiye ve Erdoğan' sözleri!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!
    Başkan Erdoğan ile görüşen CHP'li İlhan Kesici'den ilk açıklama!

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    CHP'li Kesici'den Erdoğan'a ziyaret!
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri
    Ortaya çıktı! İşte Adnan Oktar'ın el konulan şirketleri