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Kadın - Aile Tavuklu patates nasıl yapılır? Fırında tavuk patates tarifi
Kadın - Aile

Tavuklu patates nasıl yapılır? Fırında tavuk patates tarifi

Fırında tavuk tarifi | Akşam yemeğinde tüm ailenizin damaklarını şenlendirecek bir tarif arıyorsanız; tavuklu patates tarifini deneyebilirsiniz. Peki, tavuklu patates için hangi malzemeler gerekli? Tam ölçülü tavuk patates tarifi | Fırında tavuk gerekli malzemeler

Yeniakit Publisher
2021-10-10 17:09:00 -
Tavuklu patates nasıl yapılır? Fırında tavuk patates tarifi

Fırında mis kokulu tavuk patatese kim 'hayır' diyebilir. İşte, leziz fırında tavuklu patates tarifi

Fırında tavuk patates tarifi

Malzemeler:

  • 4-5 adet patates
  • 2 adet soğan
  • 1 kilo tavuk
  • 4 adet domates
  • 4 adet yeşil biber
  • 5-6 diş sarımsak
  • Sıvı yağ
  • Tuz
  • Karabiber

Tavuklu patates nasıl yapılır?

Yemeği hazırlama tavukları yıkayarak başlayın.

Yıkadığınız tavukları bir kabın içerisine alın. Tavukların üzerine nane, kekik, tuz, karabiber ve sıvı yağ gezdirip karıştırın.

Ardından patates, soğan, domates ve biberleri doğrayın.

Tüm sebzeleri güzelce karıştırıp fırın tepsisine dizin.

Sebzelerin üzerine tavukları yerleştirin.

Son olarak baharat serpip, sıvı yağ gezdirin.

Önceden ısıtılmış 200 derecelik fırında yemeğinizi pişirin.

Afiyet olsun.

Etsiz patlıcan yemeği tarifi | Patlıcan yemeği nasıl yapılır?
Etsiz patlıcan yemeği tarifi | Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

Kadın - Aile

Etsiz patlıcan yemeği tarifi | Patlıcan yemeği nasıl yapılır?

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