Tavuklu makarna nasıl yapılır? Kolay tavuklu makarna tarifi
Tavuklu makarna gerekli malzemeler | Hem çocuklarınızın hem de sizin damaklarınızı şenlendiren bir tarif arıyorsanız; tavuklu makarna tarifini deneyebilirsiniz. Peki, tam ölçülü tavuklu makarna nasıl yapılır? 4 kişilik tavuklu makarna tarifi
Tek bir yemekle bir öğünü çıkarmak istiyorsanız; işte tavuklu makarna tarifi…
Kolay tavuklu makarna tarifi
Malzemeler:
- 1 paket makarna
- 400 gram tavuk göğsü
- 3 adet domates
- 1 adet soğan
- 1-2 diş sarımsak
- 1 tatlı kaşığı salça
- Tuz
- Karabiber
- Kırmızı biber
- Zeytinyağı
Tavuklu makarna nasıl yapılır?
Öncelikle tavukları yıkayıp iri iri doğrayın.
Soğanı, domatesleri ve sarımsakları rendeleyin.
Bir tavaya zeytinyağını alın ve soğanı kavurun.
Ardından sarımsak ve tavukları ekleyip güzelce soteleyin.
Domates, salça ve baharatları ilave edip, sosu pişmeye bırakın.
Bu arada bir tencereye bol su ve tuz ekleyip makarnayı haşlayın.
Makarna haşlanırken suyundan bir-iki kepçe sosun içine ekleyin.
Haşlanan makarnayı süzün ve tavuklu sosun içine ekleyip karıştırın.
Bu aşamada arzu ederseniz yemeğin üzerine parmesan peyniri rendesi serpebilirsiniz.
Makarnanızı sıcak olarak servis edin.
Afiyet olsun.