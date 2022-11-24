Tavukların canı can değil mi? Başıbozuk köpekler, onlarca tavuğu telef etti!
Elazığ’da bir kümese giren başıbozuk sokak köpekleri, 37 tavuğu telef etti.
Olay, Beyyurdu köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Meral Demirpolat’a ait kümese sabah saatlerinde başıboş köpekler girdi.
Köpeklerin sesini duyan Demirpolat, kümese gidince köpeklerin tavukları telef ettiğini gördü.
Kendi imkanları ile köpekleri kümesten uzaklaştıran Demirpolat’ın 37 tavuğu telef oldu. Demirpolat, daha öncede 40 tavuğunun yine köpekler tarafından telef edildiğini ifade ederek, yetkililerden yardım istedi.
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