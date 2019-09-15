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Tavuk suyuna şehriye çorbası tarifi

Klasik tavuk suyu çorbalarını unutturan, bol vitaminli çorba tarifini sizler için derledik. Tavuk suyuna şehriye çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbası malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

15 Eylül 2019 Pazar 10:19
Tavuk suyuna şehriye çorbası tarifi

Klasik tavuk suyu çorbalarını unutturan, bol vitaminli çorba tarifini sizler için derledik. Tavuk suyuna şehriye çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbası malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Tavuk suyunun ve içerisindeki sebzelerin vitaminleriyle tam bir sağlık deposu çorbanın yepyeni tarifi. Dilerseniz unsuz yapabileceğiniz enfes bir tavuk sulu çorba.

Malzemeler

  • 4 su bardağı su
  • 1 su bardağı şehriye
  • yarım tavuk göğsü
  • 1 adet yeşil biber
  • 1 adet kırmızı biber
  • 2 yemek kaşığı tereyağı
  • 2 yemek kaşığı sıvıyağ
  • tuz, karabiber
  • 1 yemek kaşığı un

Yapılışı

Tencereye yağları alın. Eridikten sonra biberleri ekleyin. 

Bir kenarda tavuk göğsünü 4 - 5 bardak suyla haşlayın ve eti küçük parçalara bölün.

Kavrulan biberlerin üzerine unu ekleyin ve kokusunun çıkmasını sağlayın.

Ardından tavuk suyunu tencereye tavuklarla birlikte ilave edin.

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Haber Tarihi: 15 Eylül 2019 Pazar 10:19
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