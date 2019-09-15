Tavuk suyuna şehriye çorbası tarifi Klasik tavuk suyu çorbalarını unutturan, bol vitaminli çorba tarifini sizler için derledik. Tavuk suyuna şehriye çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbası malzemeleri nelerdir? İşte detaylar...

Klasik tavuk suyu çorbalarını unutturan, bol vitaminli çorba tarifini sizler için derledik. Tavuk suyuna şehriye çorbası nasıl yapılır? Tavuk suyu çorbası malzemeleri nelerdir? İşte detaylar... Tavuk suyunun ve içerisindeki sebzelerin vitaminleriyle tam bir sağlık deposu çorbanın yepyeni tarifi. Dilerseniz unsuz yapabileceğiniz enfes bir tavuk sulu çorba. Malzemeler 4 su bardağı su

1 su bardağı şehriye

yarım tavuk göğsü

1 adet yeşil biber

1 adet kırmızı biber

2 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı sıvıyağ

tuz, karabiber

1 yemek kaşığı un Yapılışı Tencereye yağları alın. Eridikten sonra biberleri ekleyin. Bir kenarda tavuk göğsünü 4 - 5 bardak suyla haşlayın ve eti küçük parçalara bölün. Kavrulan biberlerin üzerine unu ekleyin ve kokusunun çıkmasını sağlayın. Ardından tavuk suyunu tencereye tavuklarla birlikte ilave edin.

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