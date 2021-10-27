Tavuk şorva nasıl yapılır? Tavuk şorva tarifi ve malzemeleri

Yemeklerinin çeşitliliği ile göz kamaştıran Iğdır mutfağının en lezzetli tavuk yemeklerinden biridir. Şimdiden afiyet olsun.

Malzemeler

4-5 adet tavuk baget

2 adet orta boy patates

2 adet yeşil biber

1 adet orta boy kuru soğan

1 yemek kaşığı domates salçası

Yarım su bardağı haşlanmış lepe

Bir çay kaşığı pul biber

Yarım çay kaşığı toz kırmızı biber

Bir tatlı kaşığı tuz

Yarım çay kaşığı sarıkök (zerdeçal)

Yarım yemek kaşığı tereyağı

3 yemek kaşığı sıvı yağ

Yapılışı

Tereyağı ve sıvı yağı tencereye alarak eritiyoruz. Üzerine rendelenmiş ya da çok ince kıyılmış soğanı ilave edin ve soğan iyice ölünceye kadar yağda çevirin. Daha sonra salçamızı ekliyoruz ve salçayı da eritiyoruz. Üzerine büyükçe ve küp küp doğranmış patatesi, yıkanmış tavuğu, 2 adet bütün yeşil biberi, lepeyi ve baharatları atıyoruz ve üzerini geçecek kadar sıcak su ekliyoruz. Bir kaç defa karıştırıp düdüklü tenceremizin kapağını kapatarak kaynadıktan sonra kısık ateşte 25 dakika pişiriyoruz. Afiyet olsun.