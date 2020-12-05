Tavuk Lolipop Tarifi- Tavuk Lolipop nasıl yapılır?
Lezzetli bir Hint mutfağı yemeği olan bu tarifin orjinal adı Chicken Lollipop'tur. Ülkemizde de tavuk lolipop olarak bilinerek yapılan bu yemek ismini yapılış şeklinden almaktadır. Peki, Tavuk Lolipop nasıl yapılır? İşte nefis soslu tavuk lolipop tarifi haberimizde...
Tavuk lolipop tarifinin en önemli özelliği görüntüsünün lolipopa benzetilmesidir. Tavuk bagetlerini lolipopa benzetmek için biraz uğraş gerekse de bagetleri bu şekle sokmak çok zor değil. Ama dilerseniz siz vakit kaybetmemek adına kasabınızdan da rica edebilirsiniz. İşte nefis Hint usulü Tavuk Lolipop tarifi...
Tavuk Lolipop Tarifi
Malzemeler
1 kilo (kg) tavuk baget
Marinasyon için:
2 yemek kaşığı ayçiçek yağı
2 yemek kaşığı ev yapımı veya hazır acuka sos
Çeyrek su bardağı su
Çeyrek tatlı kaşığı tuz
Çeyrek tatlı kaşığı karabiber
2 diş sarımsak, ince doğranmış
Pane için:
3 yemek kaşığı un
2 adet yumurta
1 adet hazır çıtır pane harcı
Sunum için:
2 yemek kaşığı
Acuka sos
Yapılışı
Tavuk kanatlarını bilek kısımlarından kesip, aşağı doğru sıyırarak bir top şekli verin.
Marinasyon malzemelerini bir kabın içerisine alıp, karıştırın. İçerisine tavukların yarısını ekleyip, karıştırın. Buzdolabına dinlenmeye alın.
Kalan tavukları önce una,sonra yumurtaya ve pane harcına batırıp tepsiye dizin. Marine olan tavukları da dizip, yaklaşık 40 dakika pişirin.
Tavukların üzerine taze soğan ekleyip servis edin. Afiyet olsun.