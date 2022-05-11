Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 3 arttı
TÜİK'in açıkladığı verilere göre tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.
Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 202 bin 938 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azalarak 1,65 milyar adede geriledi. Üretim aylık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.
AA'nın haberine göre, Türkiye'de martta 1 milyar 653 milyon 693 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı. Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 0,04 azalırken aylık bazda yüzde 6,3 arttı.