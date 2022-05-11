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Ekonomi Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 3 arttı
Ekonomi

Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 3 arttı

TÜİK'in açıkladığı verilere göre tavuk eti üretimi arttı, yumurta üretimi azaldı.

Yeniakit Publisher
2022-05-11 12:24:00 -
Tavuk eti üretimi yıllık yüzde 3 arttı

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), mart ayına ilişkin kümes hayvancılığı üretimi verilerini açıkladı.

Türkiye genelinde tavuk eti üretimi, martta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3 artarak 202 bin 938 tona çıkarken tavuk yumurtası üretimi yüzde 0,04 azalarak 1,65 milyar adede geriledi. Üretim aylık bazda yüzde 12,7 artış gösterdi.

AA'nın haberine göre, Türkiye'de martta 1 milyar 653 milyon 693 bin adet tavuk yumurtası üretimi yapıldı. Tavuk yumurtası üretimi yıllık bazda yüzde 0,04 azalırken aylık bazda yüzde 6,3 arttı.

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